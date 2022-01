Aunque el actor Luke George Evans defiende su queja por, según él, porque vendieron los cupos que había pagado en la isla de Bora Bora, en Cartatgena, otros famosos han venido al país y han tenido problemas mucho más serios, con quejas de su comportamiento por parte de los colombianos.



Según Luke George Evans ('Rápidos y furiosos 9'), la administración de la isla Bora Bora les vendió a otras personas las camas que él había reservado y el actor publicó: "Solo les importa el dinero. La peor atención al cliente jamás vista".

Mientras las personas que administran el lugar dan una explicación, pues dijeron que están "verificando si fue un error humano el no registrar las camas que ellos pidieron", vale la pena revisar otros hechos similares en el país.



Uno de ellos es el de un influencer extranjero que en Medellín, en octubre pasado, iba por las calles del barrio El Poblado llevando a una mujer en ropa interior y amarrada del cuello con una cuerda.



El nombre del extranjero no quedó claro, pero se dijo en su momento que el hombre se encontraba haciendo material para sus redes sociales y que increpó a las personas que le pidieron que dejara de grabar esa escena tan desagradable.

Otro hecho fue el que involucró a la modelo Paola Ariza, barranquillera, que fue denunciada públicamente por el extranjero Brian Harrington, a quien supuestamente le pidió dinero.



Harrington, según argumentó, le consignó unos seis millones de pesos y vino al país. La modelo, por su parte, dijo que ella solo recibió “ayudas”, pero que a su llegada a Colombia, el extranjero la empezó a “acosar”.



Otro caso ocurrió en diciembre del 2020, cuando se conoció un video en el que se observa que la Policía de Cartagena agrede al actor y activista estadounidense Kendrick Sampson en el Centro Histórico de la capital de Bolívar.



Según publicó eltiempo.com en ese momento, “en el video se observa el procedimiento en el cual los agentes golpean al artista y lo amenazan con una pistola. Posteriormente se lo llevan”.



Según informó en su momento la Policía, el actor estaba muy cerca de un expendedor de droga, que fue detenido.



“Los policías indicaron que el otro hombre es expendedor de drogas y cuando los policías iban pasando, el extranjero se tapó el bolso, y pensaron que llevaban drogas. Cuando se devolvieron registraron al otro muchacho y al tratar de registrar al extranjero (Sampson), este se opuso indicando que no se dejaba tocar de la Policía”, se publicó.



El actor fue retenido y posteriormente dejado en libertad. Su colega, la colombiana Natalia Reyes, lo defendió argumentando sus calidades humanas. Kendrick Sampson es recordado por su trabajo en la series How to Get Away with Murder e Insecure.