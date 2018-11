Lina Tejeiro y otras famosas que han mostrado de más en público

Instagram: kendalljenner

Kendall Jenner, la cuarta hermana del clan Kardashian, asistió a la fiesta que ofreció la firma de alta joyería francesa Chopard en el marco de la edición 2018 del Festival de Cine de Cannes. Su atuendo llamó la atención porque descubría su pecho. "No sé si puedan sentirse identificadas, pero ese día simplemente sentí que mi pecho estaba teniendo un día muy bueno. ¿Sabes a qué me refiero? Tus pechos pasan por diferentes fases y, ese día en particular, sentí que simplemente tenían buen aspecto", declaró Jenner al respecto en mayo de este año a la revista 'Teen Vogue'.