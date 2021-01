Extraña muerte de la actriz Jessica Campbell

Un discurso de su personaje de Tammy Metzler en la película Election, de 1999, dirigida por Alexander Payne, puso en el radar de la actuación a Jessica Campbell, que en ese momento tenía 17 años. Fue tan convincente, que muchos hablaron de una promisoria carrera.

Pero no fue así. Campbell, tras hacer algunos capítulos de series a principios de este siglo, se dedicó a ser naturópata, que es curar de manera natural a través de tratamientos holísticos



Poco se supo de ella hasta este 13 de enero, cuando se informó que el pasado 29 de diciembre había fallecido luego de tener unos síntomas griposos mientras visitaba a un familiar en Portland, Oregón.

Según algunos medios, Campbell se desmayó en el baño y pese a que personal de salud intentó reanimarla, fue imposible.



Su esposo y otros familiares pidieron una autopsia, pero todavía los resultados no han sido entregados. Los mismos dijeron que no había presentado síntomas de covid-19.



Campbell, de 38 años, fue despedida por varios de sus compañeros de la serie, que la recuerdan. Deja un hijo de 10 años.



CULTURA