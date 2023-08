A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la influencer y exprotagonista de novela Manuela Gómez revivió su polémica con la cantante y youtuber Yina Calderón.



Hace un par de años, Gómez y Calderón se pelearon por un negocio fallido.

"Yina no es mi enemiga. Simplemente hicimos un negocio y ella no cumplió con su parte", explicó Manuela. El hecho, sin embargo, las distanció.



Hace algunos días, Manuela decidió compartir un nuevo video en sus redes sociales en el que cuenta que visitó una famosa juguetería en la que hay promoción de "adivinen...de Barbies", dice la influenciadora.



Y sigue: "Vine a terminarle de comprar las Barbies a alguien que le quedé debiendo, imagínense". De inmediato en las redes sociales llovieron opiniones de seguidores de las dos implicadas en la discordia, asegurando que las frases eran puyas para Calderón.

¿Y cual fue el problema?

En el 2021, se hizo viral la discusión entre Manuela y Yina cuando acordaron hacer un particular intercambio. "Cuando estábamos hablando bastante, ella me propuso un negocio. Me dijo que le diera 20 barbies a cambio de 100.000 seguidores", recuerda Gómez.



Luego contó que ella hizo todo lo que pudo para finalmente conseguir las muñecas que solicitó Calderón a cambio de los seguidores acordados. De acuerdo con Gómez, alcanzó a comprar 19 muñecas Barbie de colección entre Colombia y Estados Unidos que le costaron un aproximado de siete millones de pesos.



Sin embargo, Manuela contó que Yina no quiso seguir adelante con el negocio y "no cumplió con su parte del trato". En ese punto, Gómez le exigió a Calderón que le pagara el dinero invertido en las muñecas, pues ya no había trato, pero que sigue esperando a que Yina le reembolse el dinero.

