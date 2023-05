“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, dijo la actriz colombiana Sandra Reyes en el programa Buen día Colombia, de RCN

Y su experiencia se volvió viral. La protagonista de 'Pedro el escamoso', de 47 años, agregó: “Eran transparentes y algunos no tan chéveres, y siempre han estado acá”.



A raíz de su narración, se conoció que otros famosos también han hablado de experiencias de este tipo.

Uno de ellos es el argentino ‘El Pepo’, cantante de cumbia, que en un programa de televisión dijo que tuvo una experiencia con un marciano en un viaje por el norte de su país.



“Nosotros estábamos de gira en Salta, volvíamos por la ruta y paramos en una estación de servicio. Había muchos camiones detenidos, entonces yo me meto con la camioneta en medio de dos vehículos y, de golpe, aparece una ‘persona’ de la altura de una columna”, narró.



No es el único. Otros famosos como la cantante y compositora argentina Patricia Sosa contó en el espacio 'Tendencias' que vio ovnis en el cerro Uritorco. “En el medio de la oscuridad del cerro se encendieron luces y una voz me dijo ‘¿querés cantar?’”.

'Los veo todo el tiempo'



El actor uruguayo Carlos Perciavalle ha dicho en repetidas ocasiones que ve ovnis.



“Yo hace años que los veo, todo el tiempo, Yo he dejado de contarlo porque entre la risotada burlona de la ignorancia y el cariño también de la gente que me rodea, es mejor que las personas se vayan dando cuenta solas. La realidad es que hay poco menos que una invasión, tenemos en Santa Fe, en Funes, en Córdoba, en Punta Ballena” comentó en un programa de televisión.

Y agregó que durante una función de teatro vio “un hombre de plateado que estaba mirando el show. Yo le pregunté si le habían ocupado el asiento. Todos miraron para atrás y se preguntaban qué me pasaba porque no veían a nadie. Pensé que estaba loco, pero el iluminador Sergio Gómez me dijo que también lo había visto”.



Por su parte, Stefy Xipolitakis, modelo argentina, ha contado que cuando era niña vio una luz que la iluminaba desde el cielo. “Me quedó dura y empecé a temblar. Creo que era una nave”, exclamó la griega.