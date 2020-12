Evaluna tuvo covid-19 y cuenta, con Camilo, cómo fue el proceso

Aunque asintomática, la actriz Evaluna, hija de Ricardo Montaner y esposa del cantante Camilo, se enfermó de covid-19. No tuvo síntomas fuertes, pero tuvo que estar separada de su compañero.

La pareja habló de este proceso en un pódcast, en el que Camilo estuvo muy expresivo y cariñoso. “A la pulguita le dio la enfermedad el mes pasado y gracias a Dios fue asintomática”, dijo el colombiano, mientras Evaluna comentó: “Solo me duró dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable y estaba a punto de subirme fiebre un día, pero no dejé”.



La enfermedad le llegó a Evaluna poco antes de los Latin Grammy, un momento muy importante para su esposo, pues fue uno de los invitados especiales.



“Yo venía de un viaje de no verte por bastantes días y para mí era supremamente importante ese momento en que yo regreso a ti, pues por fin descanso contigo. Como que a mí se me caen las cargas cuando estoy contigo y no tenía tan claro lo importante que era para mí la cercanía física de poder abrazarte y descansar en la temperatura tuya”, agregó el colombiano.



“No puede pasar que yo me infecte antes de los Grammy, pero tampoco puede pasar que me vaya sin antes haber tenido mi dosis de estar cerquita de Evaluna. Entonces estuvimos una semana en la que yo estuve con tapabocas y a lo lejos, sin tocarla, sin abrazarla. Qué momento complejo”, comentó el joven intérprete.



Por su parte, Evaluna dijo: “Estuviste una semana conmigo acá en el apartamento con covid y siento que era más difícil eso, que estar lejos”.



La pareja, que es muy cercana, estuvo de acuerdo en que, pese a la enfermedad y al peligro, esta experiencia los acercó más.



“La verdad más que un descubrimiento precioso fue un momento crítico para mí, espantoso. Me dio muy duro. Ahí me fui a los Grammy, luego a España, fue un viaje de 20 días, más o menos, donde me estaba sintiendo como desintegrándome porque no estaba contigo. Que eso no es sano (…) yo sé que no es sano, pero lo descubrí con este viaje. Fue un año de tanta cercanía que justo después de eso, lo descubrí”, señaló.