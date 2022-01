La cantante venezolana Evaluna Montaner y su esposo Camilo, esperan a su primer bebé, al que llamarán Indigo y que anunciaron en el más reciente lanzamiento del artista colombiano.

Sin embargo, poco se había conocido sobre las dificultades que tenía la menor clan Montaner para concebir.



“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, contó en el podcast.



Pero el dictamen médico no acabó con las ilusiones de la joven pareja, que se mantuvo con fe en su propósito. "Me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra", contó Evaluna.

