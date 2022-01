Una tradicion que molestaba a Evaluna Montaner fue dejada de practicar en la familia del cantante Ricardo Montaner por respeto a ella.



La joven, que está embarazada de su primer hijo, a quien llamará Ídigo, fruto de su amor con el cantate colombiano Camilo, aseguró que esta tradición no seguirá en su hijo Índigo

La joven habló de este tema en el programa que va por Amazon Music, 'En la sala', al que invitó a Angie Romero, y comtó que sus padres y hermanos le ponían la crema de la torta de cumpleaños en suc ara y aunque se trate de un hecho común en América Latina, para celebrar, a ella le incomodaba.



“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, dijo.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan 'Happy Birthday', lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Tú que eres mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”, agregó.