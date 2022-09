En la noche del sábado 24 de septiembre hubo un incidente eléctrico en Theatron que ocasionó que no se pudieran prender los generadores que alimentan la energía de todo el rumbeadero. En un comunicado oficial compartido por las redes sociales del lugar de fiesta aseguraron que se activaron los protocolos de seguridad y éstos funcionaron a la perfección.

De acuerdo a Theatron, lograron una evacuación completa de los asistentes en alrededor de cinco minutos. Pues el corte eléctrico también generó un riesgo por incendio en el recinto.

Además, devolvieron la plata de las entradas, uso del vestier y consumos hasta ese momento de la noche. En caso de haberse retirado antes de que se hiciera entrega de la devolución, puede presentar los comprobantes de pago desde el próximo jueves 29 de septiembre hasta el 1 de octubre en la entrada de Theatron y se le hará el reembolso.

En redes sociales múltiples usuarios crearon memes al respecto de la situación. Algunos celebrando la veloz y eficiente logística para evacuar el rumbeadero y otros burlándose de que cientos de personas hayan perdido su noche del sábado por ir a un sitio que debió cerrar por los riesgos devenidos de los cortes eléctricos.

Algunos jocosos memes incluso compararon el peligro de incendio con el tema de los dragones de la serie que ilustra una precuela del mundo de ‘Game of Thrones’: ‘House of the Dragon’.

La temática de theatron hoy pic.twitter.com/N4ihtfiEwu — ♏David Garavito ♌ (@david_gara) September 25, 2022

Al equipo de logística 20/10, fueron muy eficientes y devolvieron el dinero. #theatron https://t.co/dJedonUC1R — Jiménez (@JimenezVaquiro) September 25, 2022

De igual manera, lo que reinó fue la eficiencia y el cuidado por los asistentes por parte del equipo logístico de Theatron, el rumbeadero LGBTQIA más famoso de la capital colombiana.

