Eugenio Derbez revela datos inéditos de su matrimonio: No quería casarse

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo llevan más de una década casados. Y su matrimonio es uno de los más mediáticos de la farándula mexicana.



Sin embargo, esta unión pudo no terminar en matrimonio, según lo reveló el actor mexicano en una entrevista que le dio a Caras México.

El actor revela que llevaba ya seis años de relación, un extenso noviazgo con Alessandra, cuando ella le hizo una pregunta definitiva.



“Le tenía mucho miedo al matrimonio, al compromiso, tenía la fama del ‘incasable’ -afirmó Derbez-, que andaba por aquí y por allá. Y sí, le tenía pánico al compromiso. Curiosamente, cuando estaba con Alessandra, recuerdo que me dijo: ‘¿Ya va en serio o no?’ Y yo le dije que no. Nadie lo supo, pero terminamos, en algún momento de nuestra relación, como a los seis años”.

El actor afirmó que se decantó por el matrimonio después de trabajar como actor y director de la película No se aceptan devoluciones. Fue entonces cuando decidió que la relación debía ir en serio. Ya lo venía reflexionando, la relación iba a acabarse e iba a perder a la cantante.



“Entendí que era hora de cambiar, de sentar cabeza. Al mismo tiempo, me aceptaron el presupuesto para No se aceptan devoluciones, y me metí de lleno en esa película que se trata de Valentín, un mujeriego, con miedo al compromiso, que no quería sentar cabeza, sin embargo, llegó esta niña que le cambia la vida”, dijo en la entrevista para Caras.



Y agregó: “Entonces, sentí que esa era mi vida, me sentí Valentín, que tenía que sentar cabeza y volverse un hombre responsable, ahí decidí pedirle matrimonio a Alessandra, al punto de terminar un viernes la grabación de No se aceptan devoluciones, y al día siguiente, un sábado me casé. Mi vida cambió, mi carrera también y fue entonces cuando me mudé a Estados Unidos. Todo estuvo conectado”.



Finalmente, Derbez y Rosaldo unieron sus vidas el 7 de julio de 2012, en la Parroquia de Regina Coeli, en Ciudad de México.

