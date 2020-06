'Este es un mensaje de esperanza a nuestros hermanos venezolanos’

Con música, un lenguaje universal que une y conecta, el sábado., se inauguró el gran concierto virtual a cargo del grupo venezolano Vos y Yo, que hace parte de la campaña ‘Tu vida cambia’ contra la trata de personas, en Colombia.



Esta es una iniciativa liderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Vos y yo deleitó con gaita zuliana durante media hora a quienes se conectaron por el canal de YouTube de EL TIEMPO y en la página de Facebook de @OIMColombia.



“Buscamos además que la gente se transporte al ritmo de nuestra gaita zuliana y que cante los temas que interpretamos, que vivan momentos de mucha emoción y si hay llanto por la nostalgia de nuestro país, que este también se funda con la alegría que contagia este género musical que hace parte de nuestro folclor nacional”, expresó Manuel Rincón, creador y vocalista de la agrupación.



Esta primera presentación virtual, con la que se dio inicio a la serie de conciertos que se presentarán todos los sábados de junio, fue conducida por el presentador colombiano Marcelo Cezán, quien también se sumó a esta campaña con la que se busca orientar especialmente a migrantes y refugiados de Venezuela en Colombia, para que no se conviertan en víctimas de la trata de personas, un delito grave que viola sus derechos y les roba la vida.



Por eso durante el concierto, los artistas y Marcelo Cezán compartieron mensajes informativos sobre cómo mujeres, hombres, niños y adolescentes, sin importar su nacionalidad, raza, edad y condición social pueden caer en redes delincuenciales que los engañan y obligan a ejercer actividades en contra de su voluntad, sometiéndolos a algún tipo de explotación, que puede ser laboral sexual u otras. Su objetivo, obtener dinero a través de las víctimas.

“Con estas presentaciones queremos transmitir un mensaje esperanzador y de alegría no solo a nuestra gente de Venezuela sino a los colombianos y al público, en general, sin importar su nacionalidad, porque mucha gente está triste y decaída además por la situación que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus–expresó el cantante Manuel Rincón – y por eso con música queremos rendirle homenaje a esa mezcla que se está dando entre nuestras culturas y también agradecerle a Colombia por abrirnos las puertas”.



Marcelo Cezán y los integrantes de esta agrupación proveniente de Maracaibo, estado de Zulia, en Venezuela, y que se conocieron en Colombia, invitaron a la audiencia a ser cuidadosa de no caer en manos de inescrupulosos que se aprovechen de su necesidad de trabajo y los exploten bajo presiones, amenazas, violencia y desarraigo.



Algunos de los consejos compartidos durante la presentación enfatizaron en la importancia de tener cuidado de personas que los ilusionen con falsas promesas de una vida mejor, que finjan ser sus amigos para ganarse su confianza y luego explotarlos, así como no entregar nunca sus documentos personales, como cédula y pasaporte, ni permitir que nadie se los retenga, y siempre compartir a sus seres queridos información sobre lugares de posibles entrevistas de trabajo o nuevos empleadores y oportunidades laborales. Todo esto con el fin de no ser víctimas de la trata de personas.



A la par de estas instrucciones que pueden salvar vidas, los integrantes de Vos y Yo alegraron la tarde del sábado con su talento musical. En su repertorio no podían faltar clásicos como ‘Sentir zuliano’ o ‘Tu vida cambia’, la canción central de esta campaña social y otros temas como la ‘Gaita onomatopéyica’, con puros sonidos onomatopéyicos. Manuel Rincón, líder de la agrupación le expresó a EL TIEMPO su satisfacción por hacer parte de este ciclo de conciertos con los que también recorrieron cerca de 20 ciudades del país el año pasado en la primera etapa de esta labor social.



“Con ‘Sentir zuliano’, una de nuestras canciones insignia y que conocen casi todos los venezolanos, hablamos de la emoción de un maracucho cuando pasa el puente sobre el Lago de Maracaibo, un lago inmenso que está cerca de Colombia, y en la parte más estrecha tiene esta construcción, que es considerada una de los más largas de Latinoamérica y conocemos como el puente General Rafael Urdaneta”, dice con orgullo Rincón.



Y con ‘Amparito’, una composición del gaitero venezolano Ricardo Portillo, gracias a la que alcanzó el reconocimiento internacional a finales de la década de los setenta, la agrupación Vos y Yo cerró este concierto, el primero de la serie de presentaciones virtuales con las que ‘Tu vida cambia’ empieza una nueva etapa en la que migra al mundo digital, para estar en línea con las medidas de aislamiento preventivo por la pandemia del covid-19. Los próximos conciertos serán los sábados 13, 20 y 27 de junio, a las 6p.m., a través de la de la fan page en Facebook de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia.@NadyneMillan