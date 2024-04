Este es el Taróscopo del 14 de abril

Frase de la semana: “Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos”. Carl Gustav Jung.

Esto es lo que deparan las cartas para esta semana.

Aries

El Emperador

Muchas veces, El Emperador aparece como un llamado de autenticidad y rebeldía que te invita a cortar las cadenas de los condicionamientos sociales y familiares y a ser tú mismo. Es un buen momento para estructurar tu vida de otra manera, cambiar tus creencias, poner límites y concéntrate en la creación de nuevos proyectos que hacen latir tu corazón. Confía en tu poder personal y en tu capacidad de manifestación, y observa qué cambios necesitas hacer en tu vida profesional.

Tauro

Cinco de Oros

El Cinco de Oros te invita a atravesar tus angustias y preocupaciones. Si hay algo que te atormenta en este momento en relación con el dinero, la salud o una situación familiar, ten certeza de que no encontrarás la solución aumentando tu ansiedad y tus niveles de estrés. Permítete sentir, para después reconocer que está bien pedir ayuda, que no eres una víctima y que la divinidad te apoya a todo momento. Es un tiempo de mucho aprendizaje y crecimiento interior. Cuida tu salud.

Géminis

Ocho de Copas

La energía de esta semana te invita a salir de una aparente congestión emocional que está drenando tu energía. Es el momento de prestarte más atención a ti mismo, de fijar límites claros y atreverte a decir no. Suelta relaciones que ya no dan para más, asume el dolor de la partida y sigue adelante. No te esfuerces más, recuerda que el amor no exige sacrificios y que, como todo en la vida, en las relaciones hay que fluir. Desapégate del pasado y confía en que algo maravilloso llegará.

Cáncer

Dos de Copas

El Dos de Copas te invita a estar muy presente esta semana. Observa qué personas salen de tu vida y quiénes llegan a tu camino. Aquellos que están saliendo posiblemente ya cumplieron un ciclo contigo, mientras que los que estás conociendo traen un importante mensaje para ti y pueden convertirse, con el paso del tiempo, en vínculos muy significativos y amorosos. Si estás en pareja, abre más espacios para compartir y explorar actividades juntos que mantengan la chispa encendida.

Leo

El Juicio

El Juicio te recuerda que aun no tienes todas las respuestas y que necesitas comprender, con más claridad, una situación que posiblemente te tenga inquieto y pensativo. Puede que entiendas algo a nivel analítico, pero te hace falta conectar con el propósito espiritual de lo que te está pasando. No juzgues este tiempo ni te juzgues a ti, acepta la vida tal y como es ahora, pero elige abrirte a una mayor comprensión. Tus ángeles te apoyan y están contigo a cada instante.

Virgo

Caballero de Oros

El Caballero de Oros indica que estás atravesando un periodo de abundancia en el que comienzas a recoger la cosecha de todo lo que has sembrado en los últimos seis meses. Reconoce tu camino y date cuenta de que nada ha sido en vano. Sin embargo, no te apresures. Este arcano te recuerda la importancia de habitar el presente y de ir a tu ritmo mientras disfrutas el proceso y das gracias.

Por otra parte, si tu cuerpo no se siente del todo bien, tal vez sea el momento de ir a un médico.

Libra

Nueve de Oros

El Nueve de Oros te recuerda que la generosidad es un camino directo a la abundancia, pues entre más das, más recibes. Esta semana conecta con la gratitud y date cuenta de todo lo que has logrado y del profundo amor que te rodea. Es un buen momento para afianzar o descubrir tu propósito de vida y para decidir cómo quieres invertir tu dinero y de qué manera lo vas a poner al servicio de tu realización. Si lo sientes, también puedes donar algo de dinero a causas sociales que están en tu corazón.

Escorpio

Seis de Copas

El amor toca tu puerta y tan solo necesitas permitir que su fuerza y dulzura invadan tu corazón y tu espacio. Es una linda semana para sentir, para expresar tus emociones, declararle tu amor a alguien que te importa y abrirte a la energía del eros y el placer. Disfruta de los regalos que te da la vida, reconociendo que eres merecedor de todo lo bueno y que es seguro compartir tus tesoros con otros. No te protejas, el pasado ya quedó atrás. Extiende el amor y agradece este momento.

Sagitario

El Mago

El Mago te recuerda que no hay verdades absolutas y te invita a decidir cómo quieres utilizar tus recursos. Puedes usarlos de manera egoísta y arbitraria o puedes emplearlos al servicio del amor y la luz. Tienes mucho conocimiento y una gran creatividad, pero es clave que te ordenes, que dejes ir lo que no te representa y te enfoques, con disciplina y alegría, en lo esencial. Eres un canal de Dios, enraízate y permite que lo que quiere expresarse a través de ti pueda hacerlo.

Capricornio

Cuatro de Oros

El Cuatro de Oros te invita a valorar la solidez y estructura que tienes en tu vida y a reconocer tu fortaleza e integridad interior. Está bien ser fiel a tus principios, pero recuerda que hay momentos en los que es necesario salir de las normas, romper las corazas y lanzarse a algo nuevo, aunque no sepas qué vaya a suceder. Lo que es verdad en ti jamás podrá ser amenazado, así que anímate y despelúcate un poco. Utiliza tu poder al servicio del amor e invierte más en tus pasiones.

Acuario

El Carro

No tomes decisiones de manera apresurada y antes de iniciar algo nuevo, date la oportunidad de conocer el camino y sus posibles desafíos. Cuando lo hayas hecho, emprende el viaje con confianza y sin mirar atrás. Es posible que una nueva fase en tu trabajo o en tu relación de pareja esté a punto de comenzar, o que te sientas llamado a cambiar de casa o a irte del país. Suelta el control, permite que tu guía interna te muestre el camino y confía en que la vida siempre se mueve a tu favor.

Piscis

Cinco de Copas

La energía de esta semana te invita a observar tus expectativas y a darte cuenta de que muchas veces no te han conducido a una orilla tranquila y amorosa. La expectativa proyecta un deseo inconsciente y, cuando este no se cumple como lo habías imaginado, puedes sentirte solo y decepcionado. Suelta tus ilusiones para que el corazón pueda sanar y aceptar lo que la vida te ofrece en este momento. No te apegues, ama con libertad y toma la enseñanza que esta situación te entrega.

Por TarotAlexa para EL TIEMPO.

@tarotalexaesencial