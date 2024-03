Este es el millonario y lujoso coche de la hija de Maluma: es de una exclusiva marca

El 9 de marzo de 2024 la vida le cambió al reguetonero colombiano Maluma. No lanzó un disco, no se ganó un premio de la industria musical, no dio el mejor concierto de su carrera: se convirtió en papá.

“El 9 de marzo a las 8:23 a.m. nació el amor de nuestras vidas, París Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana… amor: gracias por cumplirse el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo”, escribió en sus redes, con mucha emoción, en esa fecha.

Con 15 días de nacida, París Londoño Gómez, como se llama la bebé del artista paisa y de la arquitecta Susana Gómez, cuenta con todas las comodidades posibles. "

Mis primeros 15 días como Papá, esto es lo mejor que he vivido en mi Vida..", comentó en su cuenta de Instagram.

Acompañando el post, Maluma compartió algunas fotografías de su bebé en las que se ve el lujoso coche en el que da sus paseos París. Varios internautas repararon en la marca del coche: Dior.

El coche de la reputada marca de moda es un coche para el primer año de vida y su precio en el mercado puede alcanzar los 7.700 dólares, es decir cerca de 30 millones de pesos. Los comentarios no se hicieron esperar: “Desde ya goza de lujos”; "Una niña que no tendrá que preocuparse por echar agua al shampoo", “No anda nada más ni nada menos que en Dior”; “Con semanas de nacida tiene todo lo que no he conseguido yo con 30 años”.

Más noticias