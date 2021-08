Por covid-19, empiezan a cancelar eventos masivos en Estados Unidos

Debido al aumento en los contagios de covid-19 en Estados Unidos, el Festival de Jazz de Nueva Orleans fue cancelado, según anunciaron los organizadores del evento en un comunicado.

El Jazz Fest, como se conoce popularmente al "New Orleans Jazz & Heritage Festival", se realizaría este año entre el 8 y 17 de octubre. No obstante, el pasado domingo el festival comunicó que el evento se reprogramaría para el el mayo de 2020. Esto, "como resultado del actual crecimiento exponencial de nuevos casos de covid en Nueva Orleans y en la región y de la emergencia de salud en curso", según se lee en un comunicado.



Por su parte, BravoCon, una convención de fans organizada por la compañía de entretenimiento Bravo y que tendría lugar en Nueva York, dio a conocer que el evento planeado para los días 15, 16 y 1 de octubre no ocurrirá. Según anunciaron, la convención se realizaría en 2022.



Estas decisiones se han desatado por el repunte de casos de contagio y muertes por covid-19 en las últimas semanas en Estados Unidos, empeorado por las consecuencias de la variante delta en el territorio y la negativa de ciudadanos a vacunarse.



Según AFP, el total de nuevos casos diarios llegó a 118.000, su nivel más alto desde febrero. Mientras tanto, las muertes aumentaron 89% en las últimas dos semanas a pesar de que en el mundo están disminuyendo levemente.



Además, los hospitales infantiles en estados como Florida se ven "abrumados" a medida que los jóvenes son cada vez más afectados, dice la agencia.



Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, le dijo a ABC que el país no estaría en el lugar en el que se encuentra con el auge de la variante delta si hubiesen sido más efectivos en "vacunar a todos". Y agregó: "Ahora estamos pagando un precio terrible".

