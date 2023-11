Jada Pinkett demandará a exempleado que inició rumores de homosexualidad de Will Smith

Jada Smith, esposa de Will Smith, salió a la defensa del famoso actor, luego de que un extrabajador de ellos, Brother Bilaal, dijera que había visto al protagonista de 'Independence Day' teniendo relaciones con el actor Duane Martin, coprotagonista del 'Príncipe de Bel-Air', según se informa en varios medios de farándula internacional.

Will, de 55 años, negó ferozmente las afirmaciones, y su representante las calificó de "inequívocamente falsas" y "completamente inventadas" para TMZ, y agregó que el actor ahora estaba "considerando emprender acciones legales" contra su ex empleado.



Y es que como anota, por el diario 'dailymail.co.uk', a lo largo de los años, la estrella de cine ha sido extremadamente abierta sobre su vida sexual y ha compartido algunos detalles muy sinceros sobre su extraña relación con la intimidad, como la vez que reveló que solía "vomitar" después de "tener un orgasmo".



"En sus memorias, la estrella de cine recordó cómo se volvió loco por el sexo después de descubrir que su primera novia seria lo había engañado cuando solo tenía 15 años", anota también el diario inglés.



En los últimos años, la vida mediática del actor estadounidense Will Smith ha estado bastante activa, y no ha sido precisamente por sus películas.



El protagonista de ‘Hombres de Negro’ desató polémicas en el mundo entero después de darle una bofetada al presentador Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, en la que se llevó la estatuilla de Mejor Actor por su película ‘King Richard’. El golpe vino tras comentarios de Rock sobre el cabello de la esposa de Will, Jada Pinkett-Smith, que el actor encontró ofensivos.