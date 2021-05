Esperanza Gómez respondió a críticas que recibe por hablar de política

La reconocida actriz y modelo Esperanza Gómez debió salir a defenderse de las críticas, luego de que subiera un video en sus redes sociales opinando sobre la Conmoción Interior.

En su comentario, Gómez decía que luego de hablar con una "persona experta en política" le aconsejó opinar, como personaje público e influencer sobre lo que vive el país.



Sobre el Estado de Conmoción Interior, Gómez dijo que "no se podía permitir", porque "estamos luchando por una democracia justa. Porque no se abuse más del pueblo. Nosotros pagamos impuestos y no es nuestra culpa que el Gobierno se la robe y no haya para pagar a lo que verdaderamente están destinados nuestros impuestos".



La actriz también dijo que el Gobierno "infiltraba gente en las marchas pacíficas", como "último recurso o carta para jugarse para tener el control de las decisiones del país".



Luego de estas delicadas opiniones, Gómez debió defenderse en el programa 'Lo sé todo' del canal 1 al que le dijo: la gente cree que uno es bruto, inepto, ignorante y que por ser artistas nosotros tenemos que quedarnos callados, no”.



Y agregó: "Valientes son los que están poniendo el pecho por hacer valer las leyes de todos los colombianos, no los cobardes que se esconden tras una pantalla a atacar”.

Espero que todos se estén informando el estado de CONMOCIÓN INTERIOR puede ser algo muy grave para nuestro país... Por favor difundan.. #soscolombia pic.twitter.com/uuLV2xTseZ — Esperanza Gomez (@EsperanzaGomez) May 5, 2021

