Erradicar la pandemia de la pobreza y la miseria

Monseñor Froilán Casas es un chiquinquireño que se formó como sacerdote en su departamento y ha realizado estudios importantes que lo han llevado a conocer la realidad del país y del mundo.

De ahí que leer su columna de este domingo en el blog Paz y desarrollo de ELTIEMPO.COM (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo/) nos lleva a analizar cuáles son realmente nuestras necesidades más importantes en esta pandemia, qué debemos cambiar y cómo el país puede seguir adelante.



Luego de más de 16.000 muertos por el covid-19 y más de 522.000 casos, es necesario revisar que los recuperados llegaron a 348.940 (según las cifras del 21 de agosto). Y ser agradecidos por esos recuperados.



Sin saber aún cuánto más se prorrogue la emergencia, dice monseñor, “necesitamos políticas que apoyen al pequeño y mediano productor para que erradiquemos la pandemia de la pobreza y la miseria. Un Estado alcabalero frena la inversión y por ende el desarrollo”.



Conocedor de la historia, habla de que Haití fue el primer país de América Latina que proclamó su independencia y sus democracias son las que más ayuda han tenido de todo el mundo debido a los múltiples fenómenos naturales que la han aquejado, desde terremotos hasta hambrunas y huracanes. La pandemia, seguramente, los sumirá en más pobreza.



De paso, se refiere también a lo que sucede con los gobiernos asistencialistas, que llevan a los pueblos a recibir poco y nada, a cambio de que aprueben sus políticas. No son productivos, no crean, no hay ciencia ni tecnología.



La gran enseñanza de esta emergencia del mundo, en la que todos estamos sometidos por un virus que no se ve pero que aqueja, enferma mucho y mata, es que, primero, debemos mirar hacia dentro y hacer un viaje a nuestras playas y nevados, a nuestros caminos y cafetales para amar más lo que tenemos en exceso, y luego salir con las ganas de ayudar a reconstruir este país, hacer trabajo social, ir a donde nos necesiten a dar una mano, que puede ser servir una comida y enseñar a los niños a leer, o colaborar con las comunidades para que tengan mejores casas y recursos.



En síntesis, a trabajar con mucha energía y ganas. Pero todos y desde el lugar en el que estemos. Desde los maestros de los oficios como la albañilería, la zapatería, la carpintería, la gastronomía, hasta el creador de aplicaciones, el industrial que ve potencial en todo, el periodista, el médico, el abogado, todos unidos trabajando por un país y también por el mundo. Ambos nos esperan afuera, y no podemos defraudarlos.