Ellos son los jóvenes que le dan vida a Las Cardachians

En EL TIEMPO conversamos con Juan Camilo Pulgarín y Juan Andrés Gonzáles, los youtubers conocidos como Las Cardachians, que se han convertido en un fenómeno en redes sociales en Colombia por sus particulares contenidos.

“En mi casa al principio no le creían al proyecto, ahora aman lo que hacemos, mi mamá es la que me organiza las pelucas”, contó Pulgarín, quien también le da vida al personaje de ‘María José’.



Estos dos jóvenes paisas lo que mejor saben hacer es que la gente se ría.



Ser famosos los cogió por sorpresa. Hace pocos días visitaron el Amazonas y fue tanta la acogida de la gente de esa región que aún no se la creen. “Era impresionante la cantidad de personas que nos conocían, nos llevaban regalos, nos tenían carteleras. Fue una experiencia muy bonita”.

“Las Cardachians nos han dejado experiencias, aprendizajes, nos cambió la vida para madurar en muchos aspectos. Lo que estamos haciendo es contenido”, manifestó Gonzáles.

Finalmente, comentaron que les ha tocado enfrentarse a los comentarios negativos por los contenidos que producen para sus seguidores. “Siempre hemos dejado claro que somos una plataforma de entrenamiento para apoyar a la población LGBT. Los comentarios constructivos los tenemos en cuento, los destructivos los ignoramos”, concluyó Juan Camilo.

