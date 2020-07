Encuentran muerto a nieto de Elvis Presley

Benjamin Keough, de 27 años, nieto del ídolo del rock Elvis Presley e hijo de Lisa Marie Presley, única hija del músico, fue encontrado muerto este 12 de julio en Calabasas, California.

Según las autoridades, el joven murió como consecuencia de un disparo. Las primeras investigaciones hablan de un suicidio.



Roger Widynowski, representante de Lisa Marie Presley, que es cantante, actriz y compositora, confirmó la noticia. “Lisa Marie está completamente desconsolada y más que devastada, pero trata de mantenerse fuerte para sus gemelas de 11 años y su hija mayor, Riley. Ella adoraba a ese chico. Era el amor de su vida”, dijo en un comunicado enviado a TMZ.



Keough era hijo del matrimonio de Lisa Marie Presley con el músico Danny Keough. Su hermana Riley Keough es actriz.



El joven se dedicó a la música y firmó un contrato con Universal en el 2009. Y siempre dijo que su trabajo no se parecería al de su reconocido abuelo.



Su madre le dedicó la canción Storm and Grace, lanzada en el 2012. Ese mismo año, el joven apareció en el video que hizo su madre de la canción I Love You Against, éxito de Elvis de 1954.



Lisa Marie siempre dijo públicamente que aunque todos sus hijos tenían algo de su famoso abuelo, Benjamin Keough era el que más se le parecía.



