En un rompecabezas no hay ficha más importante que otra

El bienestar colectivo de la humanidad es un trabajo de equipo que necesita de todos, como un rompecabezas que, para que quede completo, necesita de todas sus fichas, sin importar si son las del rincón o las del centro.

Esa es una de las enseñanzas del blog 'Paz y desarrollo', que se publica en ELTIEMPO.COM este 31 de mayo.



El texto habla de la necesidad de no sentirnos autosuficientes y de, especialmente, trabajar en equipo, mucho más en este momento, cuando es tan importante que sumemos y no que restemos.



Es necesario, como se afirma en el blog de mañana, ser "solidarios, generosos” y que no entremos en terrenos peligrosos como “el egoísmo y el individualismo, que al final destruyen al mundo”.



De ahí una de las preguntas que llegan: “¿cómo vamos a buscar soluciones apropiadas para cada caso, con egoísmo o solidaridad?” Cada uno debe buscar su respuesta.



El blog se puede leer en http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo/