En Honda, hablando de lo cotidiano

Del calor de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, donde nació, al de Honda, se fue el escritor Miguel Ángel Manrique Ochoa buscando escribir sobre la cotidianidad de esta ciudad sobre el Magdalena.

Cuenta que quería hacer algo similar a lo realizado por Georges Perec con su Tentativa de agotar un lugar parisino, de 1975, y también Tentativa de agotar la Plaza Rovira, de Vila-Matas, de 1996.



Entonces, se fue a Honda a contar su cotidianidad desde la plaza Altos del Rosario de esa localidad, encontrando hechos de un día cualquiera que tal vez no sean trascendentes, pero que sí han estado ocurriendo para narrar la historia.



Este tipo de escritos muestra que a través de personajes cotidianos se construye la memoria. Cada pueblo tiene sus personajes y sus hechos que desde la rutina narran la forma de ser, de actuar, de cómo se conservan o no las tradiciones, de cómo se van los días.



En las ciudades grandes o capitales es más difícil, pero ¿qué hubiera sido de París sin la Tentativa de agotar un lugar parisino de Perec, por ejemplo?



De hecho, en un texto escrito por Jorge Fondebrider, poeta, ensayista, traductor y periodista cultural argentino, se lee sobre Tentativa de agotar un lugar parisino, que este libro experimental de Perec muestra “lo que se ve desde distintos lugares de la Place St. Sulpice de París: nuevamente una acumulación de nombres, objetos y situaciones que constituyen la rutina de dos días y medio de vida cotidiana. Lo que ocurre es, como dice el texto, lo que pasa cuando no pasa nada”.





La llamada Ciudad Luz, así como Nueva York, Londres y Madrid, entre las del primer mundo, y Ciudad de México, Lima, Buenos Aires o Río de Janeiro, que son de estos lares, también construyeron su memoria de personajes y hechos cotidianos, y aunque hoy sean grandes urbes, toda esa memoria se conserva en algunas de sus gentes, que no la dejan morir. Y todas dan para su propia Tentativa.



En la Tentativa de agotar la plaza de Altos del Rosario, en Honda, de Manrique se lee que “vi dos samanes, una ceiba, un iguá, un tulipán africano, un pimiento, una iglesia, cinco bancas de concreto sobre bases de ladrillo. En una de las bancas dormía un habitante de calle”.



Valdría preguntarle al escritor, autor de textos como Carlos Fuentes: una lección del tiempo y la circunstancia, La mirada enferma, Disturbio, Sobre la escritura, San Mateo y el ángel, Ellas se están comiendo al gato, Salomón Lerner y Las preocupaciones, entre otras, por qué escogió Honda para hacer su narración.



Pero se avanza una respuesta (que puede no ser): se trata de una ciudad asentada al lado del río Magdalena que fue uno de los puntos más importantes para conectar la costa norte con el interior en los días de la Colonia, por donde pasaron desde pianos hasta vestidos para fiestas, collares, documentos y muebles; un sitio con puentes emblemáticos que aún hoy se conservan y tiene el Museo del Río Magdalena que, precisamente, narra ese río que pasa por ahí. Lo hace desde sus gentes, su flora, su fauna, el recorrido de sus embarcaciones, sus atarrayas y su forma de ver el mundo.