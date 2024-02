¿Emilio Osorio es hijo de Bobby Larios? Niurka Marcos lo aclara

Niurka Marcos nunca está lejos de la polémica. Con su estilo irreverente la cubana no teme expresar lo que piensa. Y en esta ocasión sé sinceró acerca de un rumor que ha recorrido las redes sociales y que asegura que su hijo Emilio Osorio en realidad no es del productor Juan Osorio si no de Bobby Larios, debido a su parecido con este último.

Durante una entrevista para el programa Siéntese quien pueda la cubana no dudo en poner fin a los rumores y responder con la sinceridad que la caracteriza. "Que bueno que me lo preguntaste, porque no había tenido ocasión de chismorreárselo a la gente. Cuando yo conocí a Bobby ya Emilio había nacido".

Y es que cuando Niurka tuvo a su hijo Emilio, en noviembre del 2002, todavía no conocía a Bobby Larios, a quien tuvo la oportunidad de tratar durante las grabaciones de una telenovela que fue estrenada hasta el año 2003. Razón por la cual simplemente no hay manera de que los rumores que ponen en duda la paternidad del productor Juan Osorio sean reales.

"El destino es travieso y le da comidita a los buitres ¿me entiendes? Pero Emilio tiene todo el parecido y los rasgos de Juan, su papá, en su sonrisa, en su ceja, aparte tiene la belleza de su mamá", señalando que el rumor únicamente se debe al morbo de las personas.

Añadió que la gente tiene una curiosidad malsana. "Si quieren dudar quién es el papá que pena por Juan porque yo lo amo y lo respeto, pero la verdad yo no tengo la duda de quién es la mamá".

El hombre que marcó la vida de Niurka

En la entrevista también se cuestionó a Niurka quién fue el hombre que marcó su vida para siempre a lo que no dudó en responder: Juan Osorio Ortiz.

Dijo que le enseñó muchísimas cosas, cosas lindas y cosas horribles. "Pero también hicimos una mancuerna perfecta. Yo lo ayudé a salir de las adicciones y él me puso en el escenario ideal y me dio un hijo maravilloso, fue la relación más duradera".

Sobre su participación en La casa de los famosos dijo que el lugar está lleno de toxicidades pues todos están dispuestos a traicionarse ya que ese es el fin del programa.