La telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’, ha trascendido fronteras desde su estreno en la televisión del país hace 24 años; la serie se ha transmitido en innumerables países del mundo y se ha doblado en hasta 20 idiomas.



En los últimos días, una actriz famosa de Hollywood sorprendió a varios de sus seguidores al hacer una confesión en el programa The Jess Cagle Show de SiriusXM. Se trata de Elizabeth Olsen, quien se declaró muy fan de la telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la Fea’.

Al ser consultada por sus series de televisión favoritas y que la han marcado en su vida profesional, la actriz que le dio vida a Wanda Maximoff en el mundo de Marvel, expresó que de niña era muy seguidora de la producción colombiana escrita por Fernando Gaitán.

De hecho, Olsen confesó que junto a sus compañeros de clase de español elaboraron toda una puesta en escena de un musical basado en ‘Yo soy Betty, la fea’.



"Hicimos 'Betty la fea' antes de que 'Ugly Betty' fuera un programa estadounidense'. Mis amigos y yo veíamos 'Betty la fea' en televisión y fingíamos que lo traducíamos, así que creamos todo un musical de 'Betty la fea' en la clase de español", expresó la actriz.



Entre risas, la protagonista de la serie de Marvel, ‘Wanda Visión’ indicó que en un principio creía que el musical era ‘bastante sofisticado’, pero reveló que con el tiempo se dio cuenta que le cambió el significado a varias palabras.

Diseñadora ilustra cómo sería 'Betty, la fea' si fuera una princesa de Disney. Foto: RCN

Aparición en el mundo Marvel

Elizabeth Olsen logró dar el salto a la fama tras protagonizar a la ‘Bruja escarlata’ en el mundo de Marvel. La actriz de 34 años de edad ha aparecido en las películas como: 'Avengers: Age of Ultron' (2015), 'Capitán América: Civil War' (2016), 'Avengers: Infinity War' (2018), 'Avengers: Endgame' (2019) y 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (2022)

