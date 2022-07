Gran sorpresa ha causado entre sus seguidores la boda secreta este sábado de Elianis Garrido, la presentadora del programa 'Los sé todo', del Canal Uno.



La primera imagen de su boda la reveló la propia presentadora en sus redes sociales.

Precisamente, según el Canal Uno, el matrimonio de Garrido tuvo lugar en Barranquilla, su ciudad natal. Además se conoció que el marido es el empresario Álvaro Navarro, que era otro de los secretos mejor guardados.



En sus redes, Garrido deja ver "a varios de sus colegas y amigos", como el presentador Ariel Osorio del mismo canal en el que ella trabaja.



La actriz, modelo, empresaria y presentadora Elianis Garrido saltó a la fama luego de su participación en el reality 'Protagonistas de novela' del Canal RCN.



Tras su paso por ese programa, Garrido ha tenido papeles en novelas como 'Sin senos si hay paraíso' (2017) y 'Las hermanitas Calle' (2015).

Sus redes sociales también han crecido y hoy en día ya suma siete millones de seguidores. Allí suele compartir rutinas de baile y sus actividades del día a día.



En lo que tiene que ver con su vida amorosa, la actual presentadora de 'Lo sé todo' no solía dar muchos detalles. Sin embargo, hace pocos días realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y allí una persona le preguntó sobre la posibilidad de casarse con su actual pareja.



En ese momento, dijo curiosamente por ahora no tenía pensado un matrimonio. "Anda oye, no, no es verdad. Y en el caso de que sea verdad, algún día, créanme que ya aprendí con mi relación pasada que no voy a hacer público sino lo que yo sienta porque la gente es muy mala”, afirmó.



La también bailarina estuvo previamente en una relación de varios años con Andy Caicedo, cantante de salsa colombiano.