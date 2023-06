Elianis Garrido ha sido el foco de atención tras una reciente entrevista en la que habló de su vida, sus batallas contra la depresión y al ofrecer algunos detalles de su vida amorosa, tema que casi siempre tiene lejos de la atención mediática.

La presentadora habló de su esposo Álvaro Navarro, al que consideró un ancla en algunos momentos de turbulencia en su vida. Las revelaciones las hizo a la periodista Eva Rey en el espacio digital Desnúdate con Eva.



Conversaron de la carrera de Elianis y del apoyo que la invitada ha recibido de su pareja. Fue un momento emotivo en la que la expresentadora del programa Lo sé todo, reconoció que él le ayudó a superar situaciones que vivió y que estaban ligadas a la vida con su expareja, el músico Anddy Caicedo.



Puede leer: Falleció el actor Frederic Forrest, famoso por la cinta 'Apocalypse Now'

“Hubo un momento en que no podía mencionar a Anddy. Dice una canción de Ricardo Arjona, ‘tuve noches que te amé y otras que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble, él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, afirmó Elianis Garrido dejando ver un par de lágrimas.



Puede leer: ‘No había voces de mujeres solteras en la TV’: creador de 'And Just Like That...'

Facebook Twitter Linkedin

Elianis no revela muchos detalles de su vida con su esposo en redes sociales. Foto: Instagram de la artista

La entrevista tuvo un tono más emocional y humano, la invitada reveló sus problemas para dormir y episodios de depresión. Llegó a estar cansada de la vida, pero reflexionó tomando como ejemplo el empuje de su mamá y de su abuela.



"Yo decía. Si ella ha podido con todo y ha sacado adelante esta familia, ¿Cómo yo no voy a poder con una crisis de estas? ¡Qué vergüenza! Yo tirarme acá y mi abuela tener que enterrarme a mí porque yo fui una cobarde", expresó Elianis.



Otro tema: 'No se debe juzgar lo que se está creando': Enrique Bunbury

También se refirió a los rumores de separación de su esposo que se han compartido por redes sociales. “Voy a sacarlos de una duda, de una angustia que tienen. Me preguntan que si yo me divorcié. Yo no me he divorciado. Que no muestre mi relación por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme. Estamos bien”.

CULTURA

@CuturaET