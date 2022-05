El próximo ministro debe ser una figura más cercana a la cultura. Todos los participantes en el panel sobre los retos que tiene el próximo Gobierno en materia de Cultura –que organizó EL TIEMPO– coincidieron en la misma idea.

La actriz y empresaria teatral Alejandra Borrero, el abogado experto en políticas culturales Gonzalo Castellanos y el editor de la sección Cultura del diario, Fernando Gómez Echeverri, fueron los invitados, con la moderación de Julio César Guzmán, editor de la Unidad de Video de esta casa editorial.

“Creo que hace tiempo no tenemos a un ministro protagonista. Y en este país tenemos un largo historial de grandes gestores culturales, por ejemplo, Fanny Mikey, que fue una persona que movía no solo presupuestos y gente, sino que lograba ejecutar cosas”, expuso Gómez.



Cuando se posesione el próximo Gobierno, en agosto, se cumplirán 25 años de la creación del Ministerio de Cultura. Los panelistas opinaron que esta ha sido una de las mejores decisiones, pero que es importante tener un mayor presupuesto, que la cultura deje de ser la Cenicienta del país y que se destinen más fondos para el sector.

“Yo creo que las políticas culturales están mal diseñadas y la cultura mueve al mundo. A pesar de que gracias a Dios existe el ministerio, sí hace falta prestarle atención a la cultura: en casos como el de la pandemia a lo primero que se le recorta el presupuesto fue a la cultura”, expuso Borrero. “El estado del artista colombiano es de permanente zozobra”.

Durante la charla se habló de que los distintos gremios, específicamente del teatro, sufrieron un abandono muy fuerte durante la pandemia, pero también de que instituciones como los museos de arte moderno del país no tienen unos recursos que les garanticen un buen funcionamiento.



“Hemos tenido un temor recurrente alrededor de los ministerios de Cultura y de las políticas culturales que dependen de qué tan bien o no le caiga la cultura al Presidente que llegue, esa ha sido la desgracia”, agrega Castellanos.



Se destacaron cosas positivas como las leyes de cine y la necesidad de perfeccionarlas y mantenerlas para que el país siga en ascenso en la producción y se fortalezca como locación de filmaciones.



“El ministerio de Cultura siempre se enfrenta a esa magia del presupuesto porque es el último de la fila (…) Nos preguntamos cómo hacemos para que el presupuesto de la cultura no dependa del voluntarismo de los Gobiernos”, agrega Castellanos.

Otro de los puntos que tocaron fue la necesidad de que el país mejore su infraestructura en cuanto a bibliotecas y auditorios; en ciudades como Buenaventura, en el Pacífico, sería importante tener auditorios o conservatorios de primer nivel.

Finalmente, tocaron el tema del que será uno de los mayores retos que le espera al Gobierno en lo cultural: definir qué va a suceder con el tesoro del Galeón San José.

