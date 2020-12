El 'streaming', el gran protagonista de la cultura en el 2020

Las plataformas digitales fueron las protagonistas del 2020. En un año marcado por la pandemia, las cuarentenas y los aislamientos preventivos, buena parte del consumo cultural se trasladó a los celulares, las tabletas y los computadores, haciendo de lo digital un espacio imprescindible.



(Lea también: Películas y series más vistas por colombianos en Netflix durante 2020).

El streaming y las descargas de canciones, videoclips, películas, series, pódcast, stand up comedies y documentales, fueron definitivos en un año en el que se afianzaron compañías ya populares en el mercado digital, como Netflix, Amazon Prime Video, Claro Video, Movistar Play, HBO, Google Play, Fox App, Spotify, Apple Music y TV y Deezer.



La llegada de Disney +, el 17 de noviembre, dinamizó la competencia en la web. El nuevo jugador en ese ámbito del entretenimiento llegó enfocado en un público infantil y familiar, y con tono más nostálgico.



El 2020 también vio cómo varias empresas de exhibición cinematográfica y casas de medios dieron el giro hacia las plataformas para satisfacer las demandas de sus audiencias; tal es el caso de Cineco Plus, Cinema Paraíso on Demand, CinePlay Max y EL TIEMPO Play.

Otros espacios digitales que ya existían ganaron prestigio y aumentaron su cobertura y su público, como Mowies, StarzPlay o Boonet.



El público ávido de contenidos popularizó series como la colombiana El robo del siglo, que fue un éxito en mercados internacionales, y Gambito de dama, que se convirtió en un fenómeno mundial al superar los 62 millones de hogares en un mes.



El auge del streaming, el cierre de las salas y su posterior apertura restringida llevaron a que gigantes de la industria cinematográficas como Disney y Warner Bros trasladaran sus grandes estrenos del 2020 a la web en modelos que apenas están a prueba: Mulan se vio exclusivamente en Disney + y Mujer Maravilla 1984 tendrá un lanzamiento híbrido (teatros y HBO Max).



(De su interés: Nuevos detalles de la serie inspirada en 'Cien años de soledad').



Los grupos de teatro, los museos, las galerías de arte, los empresarios de espectáculos en vivo también aprovecharon el boom digital para llevar a cabo visitas virtuales, conciertos en streaming y transmisiones en directo para mantenerse vigentes en un año en el cual el entretenimiento fue una de las áreas más golpeadas por la pandemia.

Las mujeres sedujeron en las letras mundiales

El 2020 fue un año en el que las mujeres brillaron en el mundo literario. Su pluma talentosa fue reconocida con los premios más importantes como el Nobel, para la poeta de EE. UU. Louise Glück; el Princesa de Asturias de las Letras, para su colega canadiense Anne Carson, y el Planeta, para la española Eva García.



Además, la colombiana Pilar Quintana fue finalista del National Book Award, en EE. UU. Julio Paredes también fue noticia con el Premio Nacional de Novela de Mincultura. Y, finalmente, el salto a la virtualidad de las ferias literarias, como las de Bogotá, Guadalajara, Fráncfort y el Hay Festival, fue otro de los hechos notables del sector.

J Balvin, la estrella colombiana de la música

J Balvin Foto: AFP/Cortesía The Latin Recording Academy

Hasta con las zapatillas de Nike inspiradas en su más reciente álbum, Colores, el reguetonero paisa J Balvin fue noticia. Las largas filas de sus fanáticos para adquirir un par es una muestra de su popularidad.



Balvin fue el tercer artista más escuchado del mundo en la plataforma Spotify, después de Bad Bunny y el rapero Drake. Fue incluido en el listado de los 100 más influyentes de la revista Time, batió un Guinness Record como el artista con más nominaciones –13 en total– a los Latin Grammy en un solo año y hay rumores de que se convertirá en papá con su novia Valentina Ferrer.



En otras noticias, se destacaron el show de Shakira y Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl, los tres álbumes del boricua Bad Bunny y su récord en premiaciones, y el ascenso de los colombianos Karol G y Camilo.

La retrospectiva de Beatriz González y el mundo del arte

La retrospectiva de Beatriz González en el Museo Urrutia del Banco de la República fue, sin duda, la gran exposición del año en Colombia.



Por su lado, Hijas del agua, de Ruven Afanador y Ana González, el libro que publicó Davivienda con Ediciones Gamma, es uno de los grandes documentos visuales de los últimos tiempos.



(En contexto: Beatriz González: la narración visual de la historia trágica del país).



Se celebraron los centenarios de Negret, Obregón, Grau, Nereo López, Lucy Tejada y Cecilia Porras.



Fernando Botero confirmó su vigencia con una gran exposición en el espacio CeroCero, en el Palacio de Correos, en Madrid. Artbo se hizo de manera virtual y, para cerrar, vale la pena destacar las 60 obras sobre la pandemia, de 60 artistas de diferentes generaciones, entre ellos, Miguel Ángel Rojas, Antonio Caro y María Fernanda Cardoso, que publicó EL TIEMPO en una excepcional alianza con el Mambo.

La reinvención de la gastronomía

Aspecto del primer piso del bar Alquímico de Cartagena, que Jean Trihn, su creador, “considera el alma del sitio”. Foto: Eduardo Zúñiga

La crisis que llevó a cerrar muchos restaurantes, ya que el público no podía salir durante los confinamientos resultó en un boom mundial de domicilios, que llevó a las casas no solo platos terminados, sino ingredientes de los restaurantes y experiencias gourmet, muchas de ellas guiadas a través de reuniones por Zoom o con instrucciones que se proveían en video.



En materia de premios, Colombia y sus cocineros consiguieron varios reconocimientos: Los World Travel Awards eligieron al país como destino turístico líder en Surámerica. Leo, de Leonor Espinosa, entró al top 5 de los restaurantes fine dining de Trip Advisor. Leo fue premiada con el Chefs’ Choice Award, de los 50 Best. El Chato mantuvo su lugar como mejor del país en la misma lista. Y Alquímico, en Cartagena, entró a los mejores 50 bares del mundo.



(Además: La estrambótica hamburguesa de oro que se vende en Colombia).

Una televisión invadida por la nostalgia

La televisión colombiana fue, sin duda, un personaje del año. En el confinamiento se convirtió en compañía y en los primeros meses su consumo subió más del 20 por ciento. La pandemia obligó a parar las grabaciones de producciones como Enfermeras, Pa’ quererte y La reina del flow, que ya se retomaron.



Este año solo hubo dos estrenos: La venganza de Analía (Caracol) y Verdad oculta (RCN). La emergencia obligó a estos canales a emitir de nuevo sus telenovelas de catálogo, como Amor sincero, Los Reyes y Diomedes, el cacique de la Junta. Actualmente se ven Pasión de gavilanes, Pedro el escamoso, Yo soy Betty la fea, La hija del mariachi y Chepe Fortuna.



(De su interés: Actores y actrices que estarán en la nueva versión de la novela ‘Café’).

Teatro con telón a medio subir

El 2020 llevó a la más grave crisis de las tablas. El 14 de marzo se cerraron las salas y todo quedó en suspenso. Este universo presencial contactó con la virtualidad. Las obras grabadas fueron puestas en internet, algunas gratuitas y otras con boletería, y se llevaron a cabo festivales como el de Manizales y Mujeres en escena, entre otros.



Los creadores nacionales han dicho que ha sido su año más duro y de aprendizaje. Aunque hace alrededor de un mes las salas abrieron de nuevo, la venta de boletería, con el 30 por ciento del aforo, no es suficiente.

Fiestas y festivales llegaron por web

Colombia, país de fiestas, no tuvo sus más importantes celebraciones. Tras el Carnaval de Barranquilla, eventos como el San Pacho y el Petronio Álvarez pasaron a la virtualidad. Igualmente, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto ya anunció que también se verá por la nube. Ana Copete, directora del Petronio, le dijo a este diario en agosto pasado que de todas maneras se había conseguido “llegar a lugares impensables a través de la programación virtual, pero nunca se compara con el encuentro presencial”. Agentes importantes, como gestores y creadores que hacen parte de la cadena de valor, estuvieron entre los más damnificados.

REDACCIÓN DE CULTURA

En Twitter: @CulturaET