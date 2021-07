Sigue 'viento en popa' el  romance de Harry Styles y Olivia Wilde

No hay duda de la relación del cantante británico Harry Styles y la actriz y directora Olivia Wilde. Ambos fueron captados dándose un beso durante unas vacaciones en Italia. Ya desde enero se hablaba del romance de esta pareja de famosos.

Styles, de 27 años, quien ha desarrollado una carrera alterna como actor terminó de rodar la película My Policeman y decidió irse en compañía de Wilde (37) a la Toscana. Durante una travesía en yate la pareja se dejó ver con varias manifestaciones de cariño. Mientras a unos metros algunas cámaras de fotógrafos de farándula no dejaban de funcionar tratando de captar el momento romántico perfecto.

Olivia Wilde fue antes pareja del actor y comediante Jason Sudeikis. Foto: 123rf

Al final la página Page Six, la misma que reveló la prueba del romance entre Tom Holland y Zendaya (protagonistas de la nueva saga de Spider-Man) se encargó de publicar la prueba de la situación sentimental de Styles y Wilder. que luego fue replicada en redes sociales.



El cantante comenzó su carrera en el 2010 en la famosa banda One Direction y ahora es uno de los artistas de pop más exitosos, gracias a éxitos como Watermelon Sugar, Adore You y Falling.



Mientras que Olivia Wilde es reconocida por su trabajo en series como Doctor House, Vinyl y películas como Her, A vigilante y El caso de Richard Jewell. También es la directora de Don’t Worry Darling (en la que aparece Styles), Booksmart y un nuevo proyecto de Marvel y los estudios Sony.



