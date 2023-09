El rapero 50 Cent -cuyo nombre real es Curtis James Jackson- afronta ahora una denuncia por agresión por parte de una presentadora de radio, que estaba presente en uno de sus conciertos.

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto, en la Crypt.com Arena, de Los Ángeles, donde 50 Cent ofreció uno de sus conciertos de la gira Final Lap. Los videos de la presentación dan cuenta de que el artista se enfureció porque el micrófono no funcionaba y lo arrojó a la primera fila del público en dos ocasiones.

La primera vez, el lanzamiento del micrófono no alcanzó a nadie. En la segunda rabieta del músico, el objeto fue a dar a la frente de la presentadora de Power 106, Bryhana Monegain.



Monegain esperó a que el concierto terminara para acudir a la policía y entablar la denuncia, según datos de TMZ.

El medio también informó que fuentes la policía de Los Ángeles, tienen la versión de que el músico no tenía la intención de golpear a nadie, sino que lo lanzó hacia su equipo. También, de que Monegain no debió haberse ubicado en esa área. Pero ella afirma que el rapero conocido por canciones como In da Club, hizo contacto visual con ella antes de arrojarle el micrófono.

Al hacer la denuncia, Monegain entregó imágenes de ella con sangre en el rostro y una herida abierta en la frente.



No hace mucho, hubo otro episodio agresivo con microfonos, en esa ocasión fue Cardi B. La cantante le lanzó el suyo a una de las asistentes a su show, en respuesta por haberle lanzado parte de una bebida en la cara.

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO

@CulturaET