La historia del póquer no está clara, aunque sí que es un juego que ha trascendido en el tiempo y sigue teniendo adeptos, ahora incluso en distintas plataformas, en los casinos virtuales.

El ruido que dan las cartas cuando se barajan y la emoción de ganar ha llevado a muchos a tener grandes fortunas o a perderlo todo, apostando hasta el último de sus bienes en una partida.



Su nombre puede venir del francés poque, que a su vez viene del alemán pochen (golpear), aunque no hay mucha claridad si se habla del póquer.

Lo cierto es que este juego es muy parecido al persa llamado as nas, y se habla de que los marineros persas pueden haberle enseñado las incidencias del juego a los colonos franceses en Nueva Orleans, en el siglo XIX.

También hay similitud con un juego del Renacimiento llamado primero y con el francés ‘blean’.



Según se lee en documentos, en 1829 se jugaba en Nueva Orleans con una baraja de veinte cartas y ganaba el que tenía mayor puntuación.



Su expansión, según el libro de Jonathan H. Green 'An Exposure of the Arts and Miseries of Gambling' ('Una exposición de las artes y miserias de las apuestas'), de 1843, se hizo en Estados Unidos a través del río Misisipi.



Tras hacerse conocido, se empezó a jugar con la baraja inglesa de 52 cartas.