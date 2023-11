'El Pela' Romero presenta su 'stand up comedy' 'Basta de Amores de Mierda'

Gonzalo “El Pela' Romero llega por primera vez a Bogotá con su nuevo stand Up “Basta de amores de Mierda”. Autor de los libros que llevan el mismo nombre, es un aliado fiel de los callados, de los que no tienen voz, y quienes pueden ser escuchados a través de sus palabras. La cita es el próximo 15 de noviembre en Mezcal Cantina, a partir de las 8 de la noche. Un encuentro íntimo, orgánico y muy visceral con sus espectadores.

Más que un Stand Up El “Pela Romero” trae una amena charla que le permite conectarse con un público que, sin lugar a dudas, se va a sentir plenamente identificado con sus historias.



Una vez se termine el Stand up el autor abrirá oficialmente la venta de su libro en el mismo sitio, para quienes deseen adquirirlo y que le sea autografiado.



“Me gusta definirme como padre, escritor, músico y licenciado en cosas. 'El Pela' para los amigos. Aliado fiel de los callados, de los sin voz, simplemente por el deseo de que puedan hacerse escuchar a través de sus palabras. Esas palabras que a mí me sirvieron para expresar todo aquello que sentía sin decir, y que a modo de sanación personal comencé a volcar irrefrenablemente en textos escritos en cualquier parte. Luego el destino hizo que lleguen a otros que padecían sentires similares, y de repente fuimos y somos muchos los que comenzamos a gritar #Basta de Amores de Mierda!", asegura, Gonzalo Romero.



Nacido el 17 de diciembre de 1982 en Buenos Aires, Argentina, Romeo se aficionó a la música desde los 6 año, a los 10 comenzó a abrazar la escritura y se 'graduó' como futbolista frustrado por una lesión desde los 17 años. Caradura de nacimiento, se crió entre una mezcla de calles de empedrado y tierra, como él dice.



Boletas: $30.000 General, $45.000 Platinum, $60.000 Gold Vip y $70.000 Mesa Esmeralda

Lugar: Mezcal Cantina: Calle 83 # 14-26.