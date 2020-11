El Museo de Londres recopila sueños y pesadillas de la pandemia

La alteración de las pautas de sueño es una experiencia aparentemente común durante la pandemia y el motivo de un innovador proyecto del Museo de Londres, que desde este jueves recoge testimonios de sueños y pesadillas vividos por los ciudadanos en el confinamiento.



Como parte de su iniciativa más amplia Coleccionando COVID y en colaboración con el Museo de los Sueños de la Western University de Canadá, la entidad londinense pide hasta el 15 de enero voluntarios que quieran revelar las aventuras nocturnas de su subconsciente, ha informado en un comunicado.

Los seleccionados participarán en febrero en el evento virtual "Guardianes del Sueño" (en alusión al concepto acuñado por Sigmund Freud), en el que contarán lo soñado a varios psicólogos adscritos al centro canadiense, cuyo "Museum of Dreams" se dedica a estudiar "el significado económico y político" de la vida onírica.



Sueños más vívidos de lo normal, desconcertantes pesadillas, insomnio o cansancio al despertar son vivencias frecuentes tras la llegada del coronavirus, según un estudio elaborado en junio por la universidad King's College London con la demoscópica Ipsos MORI, que ha inspirado en parte el proyecto museístico.



La idea que explorará el Museo de Londres es que la ansiedad, estrés o preocupación que para muchas personas supone la pandemia en estado de vigilia puede haberse canalizado también en sueños que, en sí mismos, ofrecerán un testimonio inédito sobre lo vivido en este año 2020, señala en su nota.



"Coleccionar los sueños de los londinenses contados por ellos mismos permitirá no solo documentar una experiencia común clave en la pandemia, sino que también extenderá la definición de lo que es una 'pieza de museo", ha afirmado la comisaria digital, Foteini Aravani, que observa que hasta ahora las experiencias oníricas solían registrarse a través de obras de arte.



Los testimonios recogidos mediante entrevistas por Zoom en la cita de febrero serán evaluados para formar parte de la colección permanente del museo londinense, que los ve "como historias orales" que aportarán "una narrativa personal y emotiva" de los actuales acontecimientos para futuras generaciones.



En su estudio, basado en 2.254 entrevistas realizadas entre los pasados 20 y 22 de mayo, King's College e Ipsos MORI hallaron que un 63 % de los británicos había experimentado alteraciones del sueño de varios tipos desde que el 23 de marzo se decretó el confinamiento en el Reino Unido.



Un 50 % de los entrevistados, de 16 a 75 años, dijo dormir peor -un 62 % en el caso de los que afrontaban dificultades económicas-, un 39 % afirmó dormir menos (sobre todo jóvenes) y un 29 % aseguró dormir más horas pero sentirse más cansado, frente a un 24 % que declaró dormir mejor.



Un 38 % dijo que tenía sueños más vívidos de lo normal, lo que aumentaba entre las mujeres y a más edad y entre las personas que consideraban la pandemia estresante. Cuando el Museo de Londres concluya su proyecto, se sabrá no solo cómo han dormido sino también qué han soñado los londinenses durante la pandemia, cuando el confinamiento ha obligado a cultivar la vida interior, dentro de casa y de la propia mente.