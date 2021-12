No es que el mundo no haya hecho nada para superar la pobreza. El problema es que no ha hecho lo suficiente y esta aumentó tanto, despojó a tantos y con la pandemia se hizo incontrolable.

Todo lo ganado se esfumó. Los atrasos de los países en desarrollo son de, al menos, 10 años.



En educación, según un informe del Banco Mundial, Unesco y Unicef, los niños en América Latina perdieron casi el triple de educación que sus similares europeos.



Y si se habla en términos económicos, el informe agrega que la generación actual de estudiantes “corre el riesgo de perder 17 billones de dólares en ingresos durante su vida laboral (equivalentes al 14 % del PIB mundial), debido a las interrupciones de clases”, según informó EL TIEMPO el jueves pasado.



“Pero crecí un poco más y entendí que para acabar con el mundo no necesitábamos a Lex Luthor ni a otros villanos extraterrestres. Bastaba con las decisiones humanas. En vez de unión, luego de la segunda guerra mundial se destacaron dos potencias que lucharon en otros países sus diferencias ideológicas (léase económicas) por la supremacía. Y a través de muchos artilugios, que eran peores que la kriptonita para los pueblos y culturas afectados”, escribe.



Traer sus recuerdos implica ese sueño que muchos tienen por un mundo mejor que no llega. Los hombres, sus egos, sus ganas de tener poder, su decisión de acabar con los recursos naturales no ayudan.

“¿Y la democracia? Ni Lex Luthor lo hubiera imaginado. Esa esperanza que acabaría con sistemas de gobierno opresivos y extremos tanto de derecha como de izquierda, que cercenan, excluyen, silencian y acaban con la mínima libertad, en muchos casos, se convirtió en la fachada para el despojo, con la colaboración de sus propios dirigentes”, agrega.

Estamos en días para desear lo mejor y el sueño de Navidad de todos debería incluir a aquellos que más lo necesitan, que en este mundo, son muchos.