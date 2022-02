A través de una historia, el mundo ha cambiado su lenguaje. Y un día cualquiera de hace muchos años, Leonor González Mina, una de nuestras artistas más importantes, dijo que ella no hubiera triunfado en la vida si la hubieran llamado La Afro Grande de Colombia. “Es que yo soy negra y orgullosa”, dijo.



De igual manera, a los indígenas de la zona de las misiones jesuíticas, muy cerca a las Cataratas de Iguazú, del lado argentino, les gusta que los llamen indios. No aborígenes, no de los pueblos originarios, sino indios. Punto.



Eran, según cuenta Daniel Brandimarte, argentino, arquitecto, diseñador y escenógrafo plástico, unos 30 jóvenes que, viendo cómo pintaba, le pidieron que les diera unas clases.



Porque los 30 indios le enseñaron, además, que a él le faltaba mucho por aprender con las formas de pintar el mundo, pero especialmente con esa mirada a la naturaleza.

Urbanos, citadinos, acostumbrados a calles, carreras y andenes; a ascensores y a carros; a buses sin distanciamiento, a aeropuertos hoy llenos de condiciones y restricciones, pero con los aviones repletos, nos hemos olvidado de mirar la naturaleza.



Y si vamos a verla, lo hacemos a través del video que se graba, que hay millones en las redes, pero la observación la hacemos por pantallas o cámaras, sin entrenar el ojo en la realidad del verde en muchos tonos, los troncos, unos más gruesos que otros; las flores de colores, las mariposas, los bichos.



Pero, lo peor, sin entrenar el oído para recibir los más maravillosos sonidos del mundo, esos que los indios, de aquí, de allá, y del otro lado, conocen y saben un lenguaje que entienden qué les dice, desde que viene una tormenta hasta que hay un invasor.

Y Brandimarte, en este Café literario, hará que, al menos, pensemos en lo lejos que estamos de ese mundo natural que es nuestra fuente primaria de vida.