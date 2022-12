¿Qué puede salir mal en una cena en el restaurante de moda? En la vida real, quizá una mala noche por comer demasiado o ingerir algún producto del que se es alérgico. En el mundo de Mark Mylod todo es susceptible a suceder, especialmente las dualidades: diversión y terror.



El Menú es la última película de Mylod (Un golpe de suerte y Contando a mis ex), un thriller difícil de clasificar por el enfoque de sátira con el que se asume la historia alrededor del mundo de la alta cocina de élite. En el restaurante Hawthorn, del aclamado chef Julian Slowik, interpretado por Ralph Fiennes, confluye un reparto de nombres pesados en la industria.

La pareja Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult) se destaca entre los comensales. La primera, por desdeñar de una experiencia culinaria elitista a la que un selecto grupo fue invitado por el chef. El segundo, por ser un gran seguidor del trabajo de Slowik.



Sin embargo, ellos no son los únicos comensales a merced de Fiennes, un cocinero que perdió el gusto por su arte, por lo que decide preparar una última cena en su prestigioso restaurante, en el que ofrecerá una noche de gastronomía molecular, con ingredientes inesperados y secretos sobre la mesa.



Sobre el personaje, el director inglés señaló que no fue tarea fácil darle matices a alguien con muchas sombras y una mente retorcida: “Slowik es un personaje bastante complejo. Quería mostrar la dedicación que pone para que su arte sea lo más elevado e innovador, incluso al punto de poner en riesgo su propia vida, así de cautivante y extraordinario es lo que hace. Para Ralph y para mí era fundamental no presentar al personaje como una caricatura. Queríamos encontrar su humanidad, su dolor, y entender sus actos, no para justificarlos, sino, quizá, para darles contexto y autenticidad”.

De la comida exclusiva de Hawthorn también participan la arrogante y dura crítica gastronómica Lilian Bloom (Janet McTeer), su editor Ted (Paul Adelstein), la estrella de cine sin nombre que protagoniza John Leguízamo y su asisten Felicity (Aimee Carrero), la pareja de ricos clientes habituales del restaurante Richard y Anne (Judith Light y Reed Birney) y los jóvenes ejecutivos Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) y Dave (Mark St. Cyr).



Detrás de la experiencia gastronómica, además de Slowik, está su equipo liderado por Elsa (Hong Chau), la fiel y callada subalterna que pone en marcha la cocina. También está el sommelier (Peter Grosz) y los sous chefs Katherine (Christina Brucato) y Jeremy (Adam Allderks).



“Tuve mucha suerte con el reparto, pero hay un viejo dicho que asegura que cuando los guiones son buenos, pasan cosas buenas. Una de esas cosas buenas fue Mary Vernieu, la directora de casting, que es una auténtica maravilla. Le describí el tono y la forma en la que quería trabajar, con un estilo muy a lo Robert Altman, con todos presentes en escena todo el tiempo. Necesitaba actores que fueran suficientemente rápidos y seguros para llevar esto adelante y darle algo de lugar a la improvisación”, cuenta Mylod sobre la tarea de reunir a los actores.

La cinta estrenada el 1 de diciembre compite para ser una de las favoritas del año por su toque de intriga, humor, tensión y secretos alrededor de la mesa y la comida.



Además, su fotografía, encargada a Peter Deming, se convierte en otro elemento que roba la atención. El Menú es, en últimas, la cinta en la que nadie quiere estar inmerso en la trama, pero sí ser testigo de la serie de sucesos que ocurren en la isla de la costa pacífica de Estados Unidos, donde está ubicado el exclusivo restaurante.



“Para mí es una sátira extremadamente negra que no se guarda nada en su crítica contra las pretensiones de la sociedad de la alta cocina”, describió Taylor-Joy sobre la película.

Anya Taylor-Joy interpreta a Margot. Foto: 20th Century Studios

Precisamente ella es una de las figuras que más brilla en la cinta, no solo porque su personaje encarna ese odio a la clase rica que tiene el privilegio de acceder a restaurantes como el Hawthorn y que no disfruta, sino por su ascenso en el mundo del cine, que lo apalancó por su interpretación de Beth Harmon en Gambito de dama.



Su personaje en 'El Menú', Margot, tiene mucho carácter, como Beth en 'Gambito de dama'. ¿Es algo que busca en los personajes, una cierta intensidad que tal vez le dé algo con lo que trabajar?

​

Creo que los personajes te eligen tanto como uno los elige a ellos. Veo que hay una correlación entre los personajes que interpreté, en el sentido de que normalmente son personas relegadas o subestimadas en cierto sentido, que se sublevan y usan su habilidad, su ingenio para cambiar la situación en la que se encuentran. Y eso es algo que es siempre interesante porque significa que uno recorre un camino con ellos desde donde empiezas hasta donde terminas. Pero sí, me gustó que Margot tuviera mucho carácter. Me encantó que a ella genuinamente no le importara lo que los demás pensaran de ella. Fue divertido interpretar eso.

Este fue un proyecto muy específico y particular, ¿qué siente que aprendió de él?

​

Fue muy divertido porque fue casi como una obra de teatro y gran parte estaba con guión, pero también hubo improvisación y todos estaban en la pantalla al mismo tiempo. Así que aunque uno no termine apareciendo en la película, está haciendo cosas para hacer reír a los compañeros. Nicholas Hoult y yo estuvimos esencialmente en una cena durante tres meses. Y todos estábamos tratando de hacer reír a los demás, fue muy divertido formar parte de este elenco coral.



Tres meses en una cena es mucho, ¿de qué se habla con alguien en ese tiempo?

​

Fue un grupo maravilloso de gente, nos hicimos muy amigos. Todos arrimaban el hombro y disfrutamos mucho de la compañía. Mark es un director maravilloso para trabajar. Es muy amable, alentador y comprensivo. Así que lo pasamos realmente genial haciendo esta película.

¿Para la realización de la película, se alojaron juntos para mantener ese ambiente? Además, pareciera que están en un lugar bastante remoto.

​

Tuvimos la suerte de trabajar en Savannah, Georgia, que es una ciudad hermosa. No vivíamos todos juntos, pero estuvimos en ese set durante meses. Salíamos muy pocas veces de esa habitación. Nicholas (Hoult) trajo un aro de básquet para poder jugar entre tomas. ¡De alguna manera uno tiene que mantener la cordura! Yo me tomaba algunos descansos saliendo, mirando al cielo y volviendo a entrar al set.

Trabajó junto a Ralph Fiennes, un actor de gran envergadura y seriedad. ¿Fue un desafío?

​

Totalmente. Ralph tiene una seriedad innata. Además es increíblemente generoso y amable, con su tiempo y con su actitud, de modo que es alguien con quien te puedes sentir muy cómodo sentado en completo silencio procesando un sentimiento. Mantiene mucho espacio sagrado para eso, no solo para ti, sino para la escena. Además es maravilloso verlo. Como a todos en esta película, en realidad. Esa fue parte de la diversión. Cuando la cámara no estaba apuntando hacia ti, podías mirar a los demás siendo fabulosos. Eso fue algo que no tuvo precio.



La película terminada, ¿fue un reflejo de la experiencia de hacerla? ¿Fue lo que se había imaginado?



Mark y el montajista tomaron muy buenas decisiones que mantuvieron el ritmo. Lo que me encanta son los comentarios que nos están llegando de lo mucho que le gusta al público la película. Francamente, eso es lo mejor de todo.

En su opinión, ¿qué mensaje envía esta película sobre comida y clase? Temas que aborda directamente.

​

Creo que advierte sobre atiborrarse de todo y correr el riesgo de volverse apático. La comida y la vida están para disfrutarlas. Hay un nivel de pretensión en el que dejas de disfrutar las cosas. Termina siendo más sobre la imagen que sobre la experiencia. Y espero que eso sea lo que la gente se lleve de la película. Que a veces podemos tomarnos menos en serio las cosas, si eso implica disfrutarlas más. La ironía del plato de pan sin pan. Esa gente estaba encantada de que le sirvieras nada. Porque si les servías algo, era potencialmente vulgar. Lo que es absurdo, totalmente absurdo, no tiene ningún sentido. Supongo que una de las razones por las cuales el chef Slowik quiere hacer lo que hace, porque está harto de ver a estas personas. Son clientes imposibles de satisfacer. No hay nada que puedas hacer para satisfacerlos.



