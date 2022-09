No era verde, sino naranja, el enanito que fotografió el infectólogo argentino Juan Nobiltá. Era una imagen diminuta de una figura que logró tanta fama, que el grupo Enanitos Verdes retomó la idea y bautizó la banda con un nombre relacionado con este hecho.

En el 2019, el portal Infobae recuperó la historia de la imagen tomada en Puente del Inca, Mendoza. Cuando se revelaron las fotos hechas por Nobiltá, su esposa Inés descubrió “una curiosa mancha anaranjada-rojiza ubicada a la par del grupo familiar. La cabeza del humanoide tenía forma de cono y parecía levantar el brazo izquierdo en gesto de saludo”, dice el portal.



Eran otros momentos, lejos de la viralidad, “fotografiar un enano de otro mundo era una noticia de llegada rápida a las primeras planas. Era una historia colorida que permitía discutir sobre la existencia o no de extraterrestres en prime time”.



La noticia fue muy comentada y una banda de rock quiso llamarse Los Enanitos Verdes, así el enanito fuera naranja. Cuando nació el grupo, meses después, y según el guitarrista del conjunto, Felipe Staiti, “un periodista amigo bautizó al grupo. Al comienzo se llamó Los Enanitos Verdes de Puente del Inca. Pero optaron por acortar el nombre. Pero bien podrían haberse llamado Puente del Inca”, dijo.



Y ahora, tras la muerte del músico Marciano Cantero, se ha vuelto a retomar este hecho.

Nobitá, por su parte, era un médico reconocido y también profesor universitario, y salió en varios programas. Los medios argentinos le dieron categoría de “enanitos verdes a la imgaen, mezcla de gnomos y marcianos (mitológicamente verdes)” y hubo supuestas varias “apariciones más” en ese momento, incluido el chupacabras.



Puente del Inca, agrega el portal, “es una formación geológica aislada, distante a 180 kilómetros de Mendoza y a una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el distrito Las Cuevas. En 2014, la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su pequeña fuente termal, que posee aguas ricas en carbonato y sulfato de calcio, confiere a la tierra un color anaranjado. Algunos creen que bañarse en sus aguas es terapéutico”.



Incluso, “durante su segundo viaje a través de los Andes, Charles Darwin estudió con atención su geología. Se detuvo ante las fuentes de aguas calientes, recogió moluscos fósiles marinos de aguas poco profundas y especuló que la cordillera seguía elevándose”.



Más de 150 años después, apareció la imagen: “Creo que es una foto verídica de un ser que estuvo ahí con los chicos y que apareció de una forma en que nadie hubiera imaginado", dijo en el 2019 el doctor Nobiltá.

“En ese atardecer del 25 de febrero de 1979, cuando una familia establecida en Guaymallén, Mendoza, volvía de una excursión al Cristo Redentor. Participaron del paseo Inés Magdalena Tecchioli (41 años), Juan Nobiltá (44) y sus hijos Alicia Inés (15), Gabriel Augusto (13) y Juan Antonio (10). También estaban Silvana Alicia y Martín Laghisz, de 10 y 5 años, sobrinos del matrimonio. Se detuvieron en la fuente termal de Puente del Inca. Juan sacó varias fotos. Usó una Kodak Instamatic 56x, por entonces la típica camarita familiar, y una película Fujicolor (126). Nadie vio nada raro. Eran cerca de las 6 p. m.”.

Y se agrega sobre la historia: “Inés Tecchioli fue quien descubrió que algo más aparte de su sonrisa se destacaba en esa foto. Vio una curiosa mancha anaranjada-rojiza ubicada a la par del grupo familiar. La cabeza del humanoide tenía forma de cono, parece levantar el brazo izquierdo en gesto de saludo; el derecho parece cortado a la altura del antebrazo. No tiene pies y las piernas tampoco parecen integradas a lo que sería el tronco. Inés sostiene que sintió algo esa tarde. ‘Percibí algo raro. Algo diferente, no raro. Y cuando vi la foto me di cuenta qué era lo que había sentido’”.