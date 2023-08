En una nueva jornada de repechaje en el reality show ‘Yo me llamo’ , los imitadores siguen luchando por ganarse algunos de los cupos que ofrece la escuela de este programa y competir para llegar a la gran final.



Uno de los concursantes que logró sacar no solo palabras de admiración y felicitaciones de los jurados fue el imitador del cantante Héctor Lavoe de 'Yo me llamo'.

No solo por su canto si no por la vestimenta con la que se presentó para cantar y convencer al jurado que sí merecía ser parte de ‘Yo me llamo’.



Los entrenadores de ‘Yo me llamo’ destacaron las principales cualidades artísticas de Héctor Lavoe, el original, asegurando lo siguiente: “Viaje al corazón de la salsa, sonidos y sabor únicos, locura y canta desde el alma”.



La canción que decidió interpretar el imitador de ‘Héctor Lavoe’ fue ‘El cantante’, logrando el color de voz del puertorriqueño, además de parecerse físicamente.

El atuendo de la presentación fue lo que más llamó la atención de los jurados, pues el imitador tenía el cabello parecido a Héctor Lavoe: camisa roja, gafas de sol, vestido negro y los zapatos que coincidieron a la perfección con la presentación, por lo que Pipe Bueno le preguntó cuánto le había costado.



“El outfit me costó 30 mil pesos. Me cobraban millón doscientos si lo hacían. La camisa me valió cinco mil pesos. En las pulgas hay cosas buenas”.



Ante la sorpresiva respuesta, César Escola no dudó en asegurar lo siguiente: “Esa pinta ahora cuesta millón doscientos”.

Fue tal la calidad de la presentación, que esta vez la diva de Colombia no solo se erizó, sino que lloró de emoción y alegría al verse conmovida por la actuación del imitador a la vez de sentirse orgullosa de ser parte del proyecto de ‘Yo me llamo’ y ver la buena preparación de los concursantes, desplegando talento en el escenario.

30 años sin la voz inconfundible de Héctor Lavoe, 'El cantante de la salsa'

