El fogón encendido que dejó Jairo Adolfo Vivas Hernández

Saber cocinar es un arte mayor. De hecho, la comida ha hecho parte, desde tiempos inmemoriales, de todas las actividades del hombre: el amor, la vida, la muerte, la tristeza, el nacimiento, la guerra y la paz.

Cocinar y dar de comer es un acto de amor, no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Y muchos alimentos del mundo con sus preparaciones son considerados patrimonio de la humanidad.



En lugares donde se han dado imperios, la comida es mucho más elaborada y hace parte, incluso, de la oferta turística por excelencia. En América Latina, por ejemplo, las de Perú y México son las más relevantes, pues sus culturas indígenas tuvieron un gran poder social, político, económico y cultural, y son recetas que han trascendido los años, así como sus ingredientes.



Pero más importancia tienen los que se han dedicado a cocinar para los demás, y entre ellos están los alimentadores de las familias, mujeres y hombres que todos los días practican el arte del amor a través de sus platos, y que en esta pandemia han sido fundamentales.



Y están aquellos que se han dedicado a estudiarla y desarrollarla para ofrecer su sabiduría en restaurantes. Uno de ellos es Jairo Adolfo Vivas Hernández, recientemente fallecido, a quien Alejandro López-Conde, director del Café Literario, le rinde un homenaje en el blog del mismo nombre del 17 de enero (https://blogs.eltiempo.com/cafeliterario).



Vivas fue “un talento colombiano, quien desde sus calidades humanas y profesionales hicieron de él un magnifico trabajador culinario, destacado de manera sobresaliente como muchos de esos chefs a los que tantas veces no reconocemos por su cara, pero sí por esos manjares y ofrendas que nos brindan por medio de eso que hoy en medio de encierros, pandemoniums y demás yerbas nos llevaron a muchos a tener idea esto que comentamos...”, escribe López-Conde.



Y agrega: “Como me acuerdo de ti cada vez que el huevo frito no me queda en el punto que me enseñaste, por distraído... Recuerdo ese estilacho para crear un evento de cinco personas como para mil quinientas y que no se te moviese un músculo de la cara...”.



Aprendiz y amigo del inolvidable Segundo Cabezas, uno de los más importantes chefs que ha dado el país, vale la pena leer este homenaje para Vivas Hernández quien, como dice López-Conde, dejó un fogón encendido.