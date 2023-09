Los músicos de Kiss, conocidos por explotar como estrategia de imagen sus halo de misterio detrás de sus famosos maquillajes se dejaron ver ante las cámaras hace 40 años tal cual eran, sin su "máscaras" blancas.



Ocurrió, precisamente, un 18 de septiembre de 1983, en un especial televisivo del canal musical MTV. La razón de esta decisión buscaba, además de dar un golpe de imagen y mercadeo, en días previos al lanzamiento de un nuevo disco, se sustentaba también en desmentir algunos "mitos ubranos", que había alrededor de la banda.

Como no recordar algunos como cuando se rumoraba que los miembros de la banda aplastaban pollitos durante sus presentaciones o que tenían fuertes inclinaciones nazis.



Kiss se ha convertido en una de las bandas de rock más escuchadas de todos los tiempos. Desde su fundación en 1973, ha logrado vender cerca de 80 millones de álbumes alrededor del mundo, demostrando con creces porque ha sido tan permanente y longeva su actividad estos últimos 50 años.



El espectáculo que ofrecen en cada uno de sus shows también los ha posicionado dentro de la industria como una de las agrupaciones más visuales, no solo por el show de luces y pirotecnia que ofrecen, sino por su particular forma de vestir y maquillarse.



Y es que más de un fanatico dirá que tienen detrás de ellos un equipo estético y de vestuario profesional que se encarga de sus ‘outfits’ cada vez que salen al escenario. Sin embargo, no es así , pues Gene Simmons y Paul Stanley prefieren hacerlo ellos mismos antes de confiar su rostro a alguien más.



Incluso en una oportunidad Simmons demostró ante las cámaras de ‘60 Minutes Australia’, una cadena televisiva, el acto previo antes de subirse al escenario.



En la grabación se puede ver al artista, de más de 70 años, aplicarse la base blanca en su rostro, incluso, bromea diciendo que se considera un payaso al ser uno más de esa profesión, debido al ritual que realiza antes de entrar en acción. Él se espolvorea el rostro y luego con un delineador negro empieza a realizar las formas caracteristicas de du disfraz.



De igual forma habló Stanley, quien dejó entrar al equipo de periodistas a su camerino para mostrar cómo había quedado su vestuario y tirando una picante frase que despertó las risas entre los asistentes.



“Respeto mucho a las leyendas del rock, pero pienso que ni Keith Richards, ni ningún otro gran icono de la música duraría más de media hora con este traje sobre el escenario”, aclaró.