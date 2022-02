El periodismo corre por las venas de Patricia Lozano, presidenta de Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), desde que era una niña. Se lo heredó a su mamá, Leonor Daza de Lozano, desde que la llevaba a las fiestas para niños de El Espectador, en donde trabajaba. Años más tarde, y recién graduada de la Universidad Javeriana, Ana María Busquets, esposa de Guillermo Cano, la recibió como una pupila, en las páginas del diario.



“El periodismo me ha dado la oportunidad de conocer a las personas, sus diversas maneras de sentir, vivir sus vidas y elegir sus caminos. Me encanta ponerme en los zapatos de los otros, me hacen entender muchas de sus actitudes y a través de ello aprender con las experiencias y vivencias”, dice.

Recuerda esos años frenéticos, cuando “¡nos matábamos por conseguir una chiva! Tenía compañeros de la universidad trabajando en otros medios y había entre nosotros mucho compañerismo”.



Desde entonces han pasado varias décadas de entrega a este oficio. Por eso, Lozano está orgullosa de comandar la celebración de los primeros 40 años del CPB, que mañana entrega una nueva edición de sus emblemáticos galardones.



¿Cómo van a celebrar estas cuatro décadas de la creación del Premio al Mérito Periodístico ‘Guillermo Cano’?



La pandemia nos ha obligado, como a muchos, a ‘digitalizarnos’ al ciento por ciento. Por esta razón, este es el segundo año que celebramos el Día del Periodista en una ceremonia virtual para entregar nuestros premios a los mejores periodistas del año 2021. Se entregarán 10 galardones, uno al periodista que premia la junta directiva del CPB, denominado al Mérito Periodístico ‘Guillermo Cano’, y nueve en distintas categorías, varias de las cuales contemplan nuevas formas de hacer periodismo como lo es la de pódcast, que ha tenido gran acogida entre los periodistas jóvenes. Otras ventajas que le hemos visto a la era virtual es que con la emisión digital de la premiación hemos ampliado nuestra cobertura y logramos mayor permanencia en las redes. Será, entonces, una celebración en el ciberespacio.

¿Cuáles fueron esos postulados iniciales con los que nació este galardón?



Hace 40 años había un auge en la creación de premios a los periodistas, varios de ellos con el apoyo del sector empresarial, especialmente para los colegas que cubrían fuentes como las del sector económico.



Los directivos del CPB de la época, entre quienes se encontraban Alfonso Castillo Gómez, Enrique Arenas, entre otros, tuvieron la gran idea de crear este premio bajo la premisa de que quién mejor que los mismos periodistas para otorgar el Mérito Periodístico a los mejores de cada año, con total independencia. Se buscan siempre colegas que se destaquen por su excelencia profesional a la hora de buscar y siempre divulgar la verdad, ejerzan bajo los principios éticos y que, además, sean ejemplares seres humanos.



Por fortuna, estos postulados siempre han sido respetados a tal punto que la junta directiva del CPB conoce a los galardonados solo en el momento en que el jurado seleccionado, igualmente de forma democrática, designa su vocero, quien se encarga de elaborar el acta y entregarla a los directivos de la agremiación.

Patricia Lozano, presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá. Foto: Hector F. Zamora/EL TIEMPO

¿Por qué el eslogan es ‘De periodistas para periodistas’? ¿Qué inspiró ese ideal?



Una pregunta sencilla: ¿quién les enseña a los bomberos a apagar incendios mejor que ellos mismos? Pues bueno, algo similar pasa con los periodistas. Para nosotros no hay mayor orgullo que ser reconocidos por los mismos colegas, recibir un premio de manos de colegas curtidos en el oficio, que han vivido durante sus carreras, a lo mejor, situaciones similares a las que hemos tenido que enfrentar en el día a día. Me refiero al compromiso del periodista de sopesar el momento adecuado para dar la información, sin responder emocionalmente al conocido ‘síndrome de la chiva’, utilizando las palabras apropiadas, después de investigar, consultar y contrastar la información con más de una fuente, en fin, midiendo con responsabilidad el impacto que tendrá lo que difundimos en la comunidad a la que servimos. El periodista presta un servicio social.



Al hacer una mirada retrospectiva, desde cuando ustedes empezaron este sueño, ¿qué tanto siente que ha cambiado el oficio?



El periodismo vive en plena transformación para ponerse a tono con las evoluciones tecnológicas y los cambios en las audiencias. Sin duda, el quehacer periodístico ha cambiado mucho, ha evolucionado para bien gracias a las herramientas con las que hoy en día cuenta el periodista para llegar o encontrar más fácil la información que busca. Pero, a su vez, esa facilidad que le procura al periodista el uso de las nuevas tecnologías como el internet, el computador, lo ha confinado a las pantallas y, en muchos casos, se ha perdido el contacto con la realidad de la calle, del medio rural, de la cotidianidad. También la escasez de medios de comunicación, fenómeno mundial, ha llevado al periodista a convertirse en un profesional multitarea, ejerce a la vez como reportero, redactor, camarógrafo, fotógrafo y editor de sus notas, lo cual ha ido en detrimento de la calidad de la información.

¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta hoy el periodismo?



El periodismo digital ha roto muchos paradigmas en los medios de comunicación, pero los desafíos del periodismo son los mismos de siempre. Quienes lo ejercen deben ser orientadores de nuestras sociedades, llevándoles la verdad, sea cual ella sea, para que los ciudadanos estén bien informados y puedan tomar decisiones y asumir posiciones sobre lo que les interesa; así se hace realidad el derecho a la información. Obviamente que para orientar hay que trabajar con responsabilidad, honestidad, transparencia y rigor para entregar la más completa y veraz información. Un gran reto hoy del periodismo es hacerle frente a la desinformación.



¿Y cuáles son las amenazas más apremiantes que demanda este entorno digital?



Las noticias falsas, algunos influenciadores, que no son conscientes del poder que pueden ejercer sobre otras personas, o a lo mejor sí y por eso actúan como lo hacen, para manipularlas a favor de intereses particulares. Por eso, desafortunadamente, ahora no hay que creer todo lo que se lee, escucha o se ve, debemos tener cautela y malicia como audiencias, expuestas a estos ambientes de odio y polarización, y a tanta información circulando por las redes sociales.

Precisamente, este nuevo mundo ha originado cambios en el premio. ¿Con qué categorías comenzaron y cuáles han necesitado crear?



Hasta hace unos pocos años hablábamos de que premiábamos el ejercicio periodístico en los medios tradicionales: prensa, radio, televisión, medios impresos, reportería gráfica, etc. Hoy hemos asumido en reto de actualizarnos. Tenemos nueve categorías en total, que incluyen medios digitales, como multimedia, y pódcast, que por primera vez se va a premiar en esta edición 2022.



Muchas de las nuevas generaciones, precisamente, no saben lo que significa El sacrificado, la emblemática estatuilla del maestro Arenas Betancourt. ¿Recuerda cómo le propusieron al maestro esta idea?



Guillermo Angulo, muy próximo al Círculo en épocas de Alfonso Castillo Gómez y de Ismael Enrique Arenas, les propuso que él hablaba con el maestro Rodrigo Arenas Betancourt para que la escultura de su autoría, El sacrificado, se la donara y cediera los derechos al CPB con el fin de hacer un homenaje a los periodistas que habían sido asesinados en el cumplimiento de su labor. Eran las épocas en que el país sufría los atentados del narcotráfico contra la sociedad civil. El maestro Arenas fue muy generoso con los periodistas colombianos al entregarnos esta estatuilla, y desde entonces es el símbolo de este premio.

Así nació este sueño

El Premio Nacional de Periodismo CPB en este 2022 está cumpliendo sus primeros 40 años. Y a pesar de haber ganado yo el Simón Bolívar, siempre pensé, como presidente del gremio, que, sin demeritar esa distinción, sería muy importante tener también un premio de los periodistas para los periodistas y esta idea les sonó muy bien, desde el comienzo, a mis compañeros de junta directiva de entonces.



En ese propósito me acompañaron todos. Y agotadas varias instancias jurídicas, llegamos a la conclusión de que era necesario constituir una Fundación para que el Premio no fuera en contravía de los estatutos del Círculo. Y agotados los trámites jurídicos, nos lanzamos a la aventura.



Ofelia Romero aceptó ser la coordinadora general; Javier Darío Restrepo elaboró el libreto del programa de televisión en el que se haría la entrega de las primeras distinciones, y Alfonso Castillo Gómez, María Teresa Herrán, Lucy Nieto de Samper y Daniel Samper Pizano nos aceptaron ser jurados.



Tengo frescos los recuerdos de personas tan importantes y tan entusiastas que apoyaron e hicieron posible la entrega del primer premio: Fanny Mikey aceptó prestarnos su Teatro Nacional de la calle 71; Alejandro Montejo, entonces director de Inravisión, también nos aceptó la solicitud de un espacio en el Canal Uno.



Julio Sánchez Cristo, entonces el mejor productor de televisión y ahora uno de los referentes del periodismo colombiano, nos hizo la producción con equipos de JES; Alfonso Castellanos nos aceptó ser el presentador de La noche de los mejores, como se llama aun el programa; Patricio Wills Romero, entonces vicepresidente de RTI, nos prestó sus oficinas a Ofelia y a mí y nos contactó con algunos de sus más importantes clientes que pautaron con nosotros para el programa de TV.



Pero... debo hacerle un reconocimiento especial, muy especial, a don Enrique Santos Castillo, mi jefe de redacción, quien prácticamente me sacó de EL TIEMPO tres semanas para dedicarme al Premio junto con mis compañeros de junta. Hoy, 40 años después, pienso sinceramente que sin esos aportes y otros muy importantes como los de los directores de los medios de entonces, ese proyecto no hubiese tenido el despegue tan exitoso como el que tuvo y que solo ha sido interrumpido en un par de ocasiones.

Esas seguridades de éxito nos permitieron ser ‘lanzados’ en el monto de los premios: $ 75.000 para cada modalidad, más diploma, medalla de oro y trofeo, este último una estatuilla de El sacrificado, del maestro Arenas Betancourt, con una de las cuales fui premiado años después, en 1996, por un trabajo en radio.



Estas primeras distinciones solo tenían cinco categorías: en prensa, radio, televisión, fotografía y/o caricatura y una mención a la mejor tesis de grado de periodista.

Veamos como fue el resultado de esos primeros premios, hace 40 años:



Prensa: Al equipo periodístico de El Heraldo de Barranquilla, conformado por José Cervantes Angulo, Horacio Brieva, Jaime Rueda, Manuel Pérez, Guillermo Martínez y Ricardo Bicenty, por la campaña sobre la epidemia de polio en Barranquilla



Radio: Equipo periodístico de Caracol dirigido por Yamid Amat, por el cubrimiento del golpe de Estado ocurrido en Bolivia.



Televisión: Guillermo Aldana, del Noticiero 24 horas, por la suerte que corrió el avión de Aeropesca secuestrado por guerrilleros.



Fotografía: John Jairo Álzate de El Tiempo, por las fotografías del fusilamiento del M-19 en el Caquetá.



Tesis de grado: La mención de Honor fue para Juanita Ardila Palacio y Edgar Cadena Madariaga, del Inpahu, por su tesis titulada “Análisis comparado de siete días en la prensa colombiana”.



Para satisfacción de este primer grupo de ganadores, el acta está firmada por Lucy Nieto de Samper, Alfonso Castillo Gómez (q.e.p.d), María Teresa Herrán y Daniel Samper Pizano, quienes actuaron con un criterio totalmente independiente de la Junta Directiva, tal como también se conserva hoy, 40 años después.



Hoy tenemos un CPB rescatado de su estado de postración a la que lo condujo una nefasta presidenta y nos alistamos para una nueva versión, con distinciones adicionales que están reconociendo nuevos discursos, medios multimediales, redes sociales, medio ambiente y en general todo lo que es importante para una sociedad y todo lo de que, por tanto, se ocupa el periodismo.



Debemos sentirnos orgullosos de tener el Premio de los Periodistas para los Periodistas, debemos consolidarlo año tras año y pensar a futuro en la posibilidad de que se reconozcan también los trabajos inéditos o aquellos que se producen vía “free lance”. Ya este año hay un gran avance: premiar el mejor libro.



En resumen: aquí sigue nuestro Premio. Ahí sigue el reconocimiento que se hace público en La noche de los mejores, que para el periodismo colombiano es todas las noches, pero para el ejercicio cotidiano es una vez al año, cuando se hace el reconocimiento de los mejores.



Fernando Barrero Chaves

Expresidente del CPB