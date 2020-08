El chocolate, el gran regalo de América al mundo

Si va con helado, mejor. Un brownie con helado no se le niega a nadie y no se le niega a uno mismo, mucho menos. Es un postre exquisito que lleva a traicionar dietas y a aumentar el ejercicio del día siguiente.

Y de esta delicia habla Alejandro López-Conde Alonso en su blog Café Literario, que se podrá leer este 30 de agosto, casi cerrando el mes de los vientos que, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo cometas.



El chocolate es un regalo de América al mundo. Hay registros de su existencia que datan de 3.000 años y los olmecas, de Mesoamérica, fueron, al parecer y hasta lo estudiado hasta ahora, sus primeros consumidores.



Ese cacao que brotó de la tierra y cuya semilla fue hurgada por unas manos tal vez hambrientas, encontró muy en su interior un sabor ligeramente dulce que fueron trabajando hasta convertirse en la delicia que es hoy.



Por si fuera poco, adquirió un sentido no solo social sino religioso, medicinal, político, mágico y económico.



Luego saltó a Europa, donde Suiza y Bélgica, entre otros países, lo convirtieron en uno de sus principales productos de exportación convertido en chocolatinas. Y de ahí a África, donde encontró tierras fértiles para su cultivo.



Un día de tantos se convirtió en el brownie. “Hay dos tipos de texturas: los cake de masa apretada y con algo de humedad, y los tipo fudge, masa medio cruda que se denomina ‘chicluda’, con una capa crujiente en la parte superior que se rompe deliciosamente al ser cortado para servirse, esto es gracias a que durante la cocción el azúcar sube y se carameliza en la superficie, dejando que el chocolate y la parte grasa se fundan en su interior”, dice la ingeniera de alimentos Astrid Morales, experta en el tema del chocolate.



Hablar de lo dulce en estos días debe tener un valor. Estamos en los momentos de retomar la vida, sin olvidarnos de que los cuidados deben extremarse, y un chocolate caliente entre seres queridos no solo reconforta el alma sino que puede ser un motivo para saber cómo se anda en la casa luego de tantos días de cercanía.



Su color, además, nos gusta a todos, porque acoge, y tal vez no hay lugar en el mundo donde no sea bienvenida una buena taza de chocolate. Si hay frío, siempre habrá dos manos abrazando esa taza humeante buscando calor.



Ese es el calor que hay que buscar en estos días, en el verano del norte y el invierno del sur; en la zona tropical y en las montañas, y más aún con un delicioso brownie, que nos recuerda es una delicia que vale la pena disfrutar.