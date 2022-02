La doctora, investigadora, conferencista y formadora Nazareth Castellano rescató hace varios días un estudio publicado en 2019 en 'Neuroscience and Behavioral Reviews' en donde se habla de que, para sus autores, "para el cerebro, el amor es análogo al dinero".

El estudio se titula 'Love is analogous to money in human brain: Coordinate-based and functional connectivity meta-analyses of social and monetary reward anticipation' ('El amor es análogo al dinero en el cerebro humano: Metaanálisis basados en la coordinación y la conectividad funcional de la anticipación de la recompensa social y monetaria').



El estudio se basa en neuroimagen, en él se revisó y examinó el cerebro de un grupo de personas (696 sujetos para la recompensa social y 2.060 para la recompensa monetaria) cuando recibían una recompensa económica (material) y cuando recibían una recompensa social (afecto o relaciones).



"Sorprendentemente, los circuitos neuronales que se activaron fueron los mismos. Aunque con moderado diferencias, ambas recompensas involucran al área tegmental ventral, el cuerpo estriado, la ínsula anterior y el área motora. Esta red evalúa los valores positivos, la relevancia, la motivación y la preparación para la acción", señala la experta.



Nazareth Castellano invitó a sus seguidores a reflexionar sobre este hallazgo, pues de tener una relación en cómo asimila el cerebro ambas situaciones, se podría decir que ha sido errado pensar que el amor y lo material tienen repercusiones diferentes en nuestras vidas.

