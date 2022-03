Un argentino, que no quiere que su nombre se conozca, dejó su país en días oscuros y se fue a España. Bajo el brazo llevaba un título de técnico en construcciones. Y en esa España que lo acogió en 1977, soñaba con estudiar arquitectura.



La vida, sin embargo, le dijo otra cosa. Primero, le puso mil y un bloqueos para convalidar sus estudios. Ahí se entiende muy bien el término burocracia, que nos llegó de España y que en América Latina sigue siendo un lastre diario.



“Se cruzaron –dice nuestro narrador- tratados internacionales, leyes, reglamentos y todo tipo de normas”.

En ese trasegar conoció a muchas personas que querían lo mismo que él: convalidar un título. De distintas nacionalidades, lucharon durante largo tiempo. Muchos no lo lograron.



Ese cambio lo llevó por el mundo del Derecho: leyes, normas, tratados... Pero ahora desde otro lado.



Eso pasa a diario en nuestros países. Las personas estudian una cosa y resultan en otra, porque no hay oportunidades. Hay quienes aceptan estos cambios con agrado y hasta aprenden un nuevo oficio y triunfan.



Otras se sienten frustradas y el trabajo se convierte en una pesadilla.



Y lo vemos, además, mucho con los migrantes venezolanos, que han llegado al país buscando un mejor futuro. Hay quienes pueden convalidar sus títulos de manera fácil y hoy son odontólogos, ingenieros, bacteriólogos de las empresas colombianas, aportando sus conocimientos.

Otros van por la vida haciendo otras cosas, en su lucha, y esperando tiempos mejores que ojalá les lleguen.