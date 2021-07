El bien y el progreso a través de la inspiración

Un reciente artículo de El País de España muestra la desolación de los jóvenes y más en este momento de salud tan duro para la humanidad.

Cuenta la historia de Isis, de 23 años, a punto de graduarse de periodista, con una gran tesis que alaban sus profesores, pero un inmenso vacío en su vida.



No le gustaba el empleo que tenía en una cafetería, perdió a su mamá cuando tenía 18 años, vive de un seguro por esta pérdida que le da el Estado español y comparte un apartamento con dos amigos más que tratan de animarla, aunque todos tienen dolores y ansiedad.

La joven habla de la llamada ‘generación de cristal’ y pregunta por qué está mal que a los más jóvenes los criaran con énfasis en los sentimientos y en solucionarles sus ausencias.



Más allá de estar o no de acuerdo con ella, o de pedirle otra actitud frente a la vida cuando ya tiene la propia, vale la pena recorrer otras historias que son todo lo contrario.



Se trata de la historia de la Escuela Azul de Croacia, inspirada en la Escuela Vladimir Nazor.

Y es que luego de las guerras balcánicas de finales del siglo XX, en la población de Škabrnja, con menos de 2.000 habitantes, la destrucción fue casi total.



Después de la guerra, en la escuela Vladimir Nazor se descubrió un cementerio en el jardín y un mensaje pintado en las paredes: “Bienvenido a la aldea de la muerte”.



Lo anterior, sumado a la desolación, la ruina y las minas antipersona llevaron a que durante mucho tiempo la población estuviera abandonada.



Pero hubo quienes buscaron un futuro diferente: la vida a través de esa escuela, que es un ejemplo de renovación medioambiental.



En marzo de 2017, el director de la escuela, Marin Pavicič, quien se salvó de la masacre que hubo en esos territorios, dio el primer paso para apoyar el proyecto de hacer la mejor escuela de Croacia y ayudar a sanar el pasado.



Las ideas de Nikola Tesla (Smiljan, Croacia, 10 de julio de 1856-Nueva York, 7 de enero de 1943), un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico, sirvieron para impulsar el trabajo.



Hubo problemas, como políticos queriéndose apropiar del proyecto y diciendo que era mejor ser víctimas que resilientes, pero la ayuda internacional sirvió para hacer de este lugar un punto estratégico en huertas y en promover un sistema de energía que ayuda al medio ambiente.



Hay adultos impulsando a los jóvenes de entre 13 y 15 años a que construyan, a que hagan, a que busquen premios para participar y generar más iniciativas.



También hay un pasado, muy duro, muy difícil, que no se olvida. Pero el jardín de esa escuela ahora no habla de muerte, sino de vida, para honrar a los que fueron asesinados.