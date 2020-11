El amigo que nos explica las noticias: pódcasts informativos (opinión)

En este frenesí de información constante, con toneladas de notificaciones de noticias y redes al celular 24/7, los usuarios pasamos con facilidad de navegantes a naufragantes: crecen las dificultades para identificar qué es verdad y qué es fake news, o quién nos habla desde una cuenta de Twitter falsa. Una consecuencia natural es que una porción de la audiencia huye por salud mental.



¿A qué velocidad podemos leer tantas noticias? ¿Cómo identificamos fuentes confiables? ¿A quién creerle?

Una opción está en los pódcast informativos, que pueden actuar como curadores en un ritmo menos frenético o, como los han definido por ahí: “El amigo 'nerd' al que uno llama para que le explique la noticia del día”. A continuación, algunas recomendaciones:



The Daily (en inglés): Básicamente, es LA referencia en cuanto al mundo del pódcast. La piedra preciosa de 'The New York Times'. Un tema al día, desarrollado en profundidad, con entrevistas y puntos de vista muy analíticos pero con un ritmo fresco. Estableció al periodista Michael Barbaro como ese “amigo” que cada madrugada está listo para ‘charlarme’ la noticia.



El Washington Post. Un producto creado para la audiencia en español de la prestigiosa marca de noticias. Con voces reconocidas en la radio colombiana: Juan Carlos Iragorri, Dori Toribio y Jorge Espinosa. Se publica dos veces a la semana, a las 6 a. m.

El Hilo. Pódcast de Radio Ambulante que analiza semanalmente un tema de América Latina. Su narrativa es fresca, cuenta historias a partir de las noticias.

W6, Informe Reservado y El primer café. Tres apuestas de esta casa editorial. Los dos primeros son semanales: W6 entrevista a calificadas voces opuestas sobre el tema de la semana; Informe Reservado contiene las historias de la Unidad Investigativa. De 'El primer café' puedo decirles que lo creamos para contarles las noticias con análisis, equilibrio y serenidad de los amigos Félix Riaño y María Beatriz Echandía. Emisión diaria. 6 a.m.

Estos episodios son, el primero, de 'W6', y el segundo, de 'Informe Reservado':

El Premio Nacional de Periodismo CPB 2021 abre una ventana para la postulación de pódcast periodísticos independientes. Las bases están en http://premio.circuloperiodistasdebogota.org.



Aclara que competirán en la categoría medios digitales, junto con sitios web, blogs y redes sociales. Esto evita una competencia interesante que se ve en otros premios: los pódcast vs. las emisoras de radio.



CARLOS SOLANO

Director de 'El primer café'

@laresonancia



