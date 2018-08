'No estamos para educar a nadie': Denzel Washington

No cabe duda de que la primera impresión cuenta, y mucho. Entra a la sala con su más de metro ochenta de estatura, sus dientes relucientes y una sonrisa amplia; con un rostro de amabilidad, vestido de negro, salvo por unas zapatillas blancas, y con ganas de tomar una taza de café. Sin duda lo necesita para lo que le espera en una sesión maratoniana con diversos medios españoles. Pero seguro está acostumbrado: un actor que lleva más de 40 años haciendo películas y ha ganado dos Óscar, tres Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un Tony.

Su presencia impone mucho, ya sea por esa voz grave y fuerte que conocemos todos los que hemos visto sus películas o por esa mirada que aporta sabiduría y elocuencia.



Así es Denzel Washington (Mount Vernon, Nueva York, 1954), un artista que, no obstante sus múltiples caracterizaciones, siempre se ha decantado por las películas de acción, las biográficas o los dramas. Una estrella digna de Hollywood.



Washington está en plena gira de presentación de su última película, The Equalizer 2, dirigida por Antoine Fuqua, en la que se mete de nuevo en la piel del agente del Gobierno Robert McCall, un justiciero que hace cumplir la ley mediante sus propios métodos, tiempos y fórmulas. Nos recibió en Madrid (España).



Vemos que la corrupción está presente en todo el mundo. ¿Es un tema importante en este filme?



No es un documental, no estamos para educar a nadie; sabemos lo que es la corrupción, lo que es la vida, pero tampoco es una película sobre la corrupción. Lo importante de una película es entretener. Las personas van al cine, comen palomitas y disfrutan del filme, van a pasarlo bien.



¿Cómo ha sido la evolución de su personaje?

Pasaron cuatro años entre una y otra (The Equalizer 1 y 2), y ya era hora de que Robert saliese de casa. No me consultaron estos cambios de guion, eso es obra del director. En esta segunda parte, Robert se relaciona más, tiene una amistad con un chico más joven, tiene una amiga (Melissa Leo) y se lo ve más abierto. Es una persona que escucha diferentes puntos de vista mientras trabaja como conductor de Uber.

¿Le gusta marcar la diferencia con sus películas?

Sinceramente, ya la estoy marcando, y pienso que lo que hago no es más importante que lo que hace cualquier hijo de vecino. No es lo que hago como actor, sino en mi día a día, y creo que no hay que publicitarlo, ni comentarlo ni arrojar luz sobre ello. Creo que es algo que hacemos todos cotidianamente, y si cada uno de nosotros ayuda a otra persona, no habría nadie más a quien ayudar; podríamos ayudarnos entre todos y ser más felices.



Como estadounidense, ¿se siente más protegido con la segunda enmienda (poseer y portar armas)?

Sí, pero realmente para nosotros no es un tema que esté sobre la mesa. Creo que se habla más de eso fuera de Estados Unidos, no es algo que discutamos.



¿Cuán diferente sería el mundo si tuviésemos más superhéroes o si tomáramos la justicia por nuestras propias manos?

Antes que nada, es interesante: en España oigo mucho la palabra ‘superhéroe’. Acabo de llegar de Francia, y no se mencionó esta palabra. Quizás es algo de la traducción, pero ahora me tocará ver qué dicen en Alemania. Volviendo a la pregunta, todos tenemos corazón y conciencia, creo que todos somos conscientes, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Dios nos ha bendecido, somos los únicos animales en este planeta con libertad para elegir y saber lo que estamos haciendo. Elegir bien o mal depende de nosotros. Es cuestión de cada uno, algo individual. Es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad.



¿Cómo fue su experiencia grabando las escenas de acción ahora que ya tiene más de 60 años?

Llevo boxeando casi 30 años, sé pelear, sé dosificar mi energía.



¿Qué opina del movimiento #MeToo y la forma como ha sacudido la industria del cine, los estereotipos?

Me gustaría saber qué va a pasar dentro de cinco años, porque ahora todo el mundo lo habla y comenta. Lo importante es que tenga una trascendencia futura, y por eso existen las normas y las leyes, por eso las necesitamos. Ninguna persona, hombre o mujer, tiene el derecho a acosar a otra, a faltarle al respeto y, menos, a agredirla.



Con respecto a los estereotipos, ¿existen esos estereotipos todavía? No lo sé. Tampoco es que vea mucho cine, pero lo que les digo a mis hijos es que ellos pueden elegir, ellos pueden decir que no; nadie te puede obligar, tú eliges, y si eliges, tienes que asumir las consecuencias.



En nuestra naturaleza humana siempre van a existir estereotipos, pero lo importante es reconocer que esto no es la vida misma, que la vida ocurre fuera de las cuatro paredes que suponen dos horas de entretenimiento.



VERÓNICA DÁVILA

EFE REPORTAJES