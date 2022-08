El actor estadounidense Ashton Kutcher ha luchado durante un año contra la vasculitis, una rara enfermedad autoinmune, que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio. Así lo reconoce el protagonista de series co,o Two and Half Men y filmes como No strings Attached en un video que difunde el medio Access Hollywood.

El medio estadounidense publicó esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio del reality de aventuras Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, un programa de National Geographic, donde participa el actor. Él habló acerca de la manera como incidió en su vida este raro "raro trastorno autoinmune que desarrolló.

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, reveló el actor al aventurero Bear Grylls, conductor del programa.



Imagen de la comedia That '70s Show Foto: archivo EL TIEMPO

Le tomó alrededor de un año reconstruir cada uno de sus sentidos de nuevo, explicó. La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con muchas variaciones que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

The Ranch: la trama de la serie sigue al protagonista (Ashton Kutcher) reencontrándose con un padre que representa de alguna manera al vaquero moderno Foto: Netflix

El actor se siente afortunado de estar vivo y, a pesar de la experiencia, Ashton no deja que eso, ni ninguno de los desafíos de la vida, lo derribe. En cambio, los ve como oportunidades de crecimiento, asegura en el video de Access Hollywwod.



La carrera de Ashton como actor despegó gracias a su papel en la serie de televisión ‘That ’70s Show’, que empezó a emitirse en 1998 y terminó en 2006. Poco después de comenzar el show, dio el salto al cine, destacando su papel en ‘Dude, Where’s My Car?’ (2000).



Otras de sus películas destacadas fueron ‘Just Married’ (2003), ‘The Butterfly Effect’ (2004), ‘Guess Who’ (2005), ‘What Happens in Las Vegas’ (2008), o ‘Jobs’ (2013). Aunque en los últimos años se ha dedicado a desarrollar empresas y emprendimiento en nuevas tecnologías y emprendimientos digitales



EFE