Ed Sheeran se casó en secreto con Cherry Seaborn

El cantante británico Ed Sheeran confirmó este lunes en una entrevista con 'Access', un programa de Youtube sobre famosos, que se casó con su novia, la deportista Cherry Seaborn, en una ceremonia realizada en secreto. Sheeran, quien suele ser reservado con su vida privada, había anunciado meses atrás que nunca haría público si se casaba con su novia.

El intérprete de 'Shape of you' dio a conocer la noticia cuando el entrevistador, en medio de la conversación, le preguntó por los preparativos de la boda. Sheeran, en silencio, se encogió de hombros, miró a la cámara y señaló un anillo que llevaba en su mano derecha. El entrevistador, sorprendido, lo felicitó.



"Nunca quise hacer nada muy público, la verdad", dijo el artista, quien después del inesperado anuncio no quiso entrar en detalles.

Sheeran, de 27 años, anunció su compromiso con Cherry, de 26, en enero de este año a través de una publicación en Instagram. "Me comprometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados", escribió entonces el artista.



Los rumores sobre la posibilidad de que el cantante ya se habría casado con su novia iniciaron en mayo de este año, cuando Sheeran empezó a lucir en público un particular anillo en su mano. Sin embargo, hasta ahora la unión no había sido confirmada por el artista.

La pareja se conoció cuando eran compañeros de colegio y en 2015 empezaron a salir formalmente. Su ahora esposa, ha manifestado Sheeran en varias entrevistas, ha sido un pilar fundamental en su vida, sobre todo en 2017, cuando el artista sufrió un accidente de bicicleta que le provocó problemas en una de sus manos y tuvo que interrumpir su gira mundial.



Se ha especulado, además, que su sencillo 'Perfect', que fue número uno en el listado 'Hot 100' de la revista Billboard durante cinco semanas, está inspirado en su relación con Seaborn.



ELTIEMPO.COM