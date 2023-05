Edward Christopher Sheeran, cantautor britanico, sorprendió al mundo al advertir la posibilidad de abandonar su carrera musical si llega a perder el juicio por plagio, de su éxito ‘Thinking Out Loud'.

El pasado primero de mayo, durante el juicio, no solo afirmó el posible retiro sino que también, llevó su guitarra para interpretar ante los jueces los cuatro acordes de los que se le acusa de copiar.



“Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien que me menosprecie”, señaló en su declaración ante el estrado, según reportó MailOnline, medio de comunicación del Reino Unido.

Ed Townsend, quien fue compositor estadounidense y coescribió ‘Let's Get It On’ junto con Marvin Gaye, uno de los cantantes fundamentales del Motown Sound, en el año 1973.



Los hijos de Townsend son quienes realizaron la demanda contra el britanico, ya que según afirman éste ha realizado diferentes mezclas de sus interpretaciones, con acordes similares.



El artista acusado dijo que: “Si hubiera hecho lo que me acusan de hacer, sería bastante idiota para pararme en un escenario frente a 20,000 personas y hacer eso”, según MailOnline.



Además, en abril de 2022, también fue acusado de plagio por “Shape of You”, pero ganó una batalla legal.

Cabe destacar que de ser declarado culpable, deberá pagar una multa de $100 millones de dólares, más de 450 millones de pesos colombianos.



De igual manera, el cantante anunció en octubre del año pasado su gira ‘Mathematics’, ya que está promocionando su álbum ‘=’, sin embargo, evitó incluir una actuación en Nueva York.

