Cuando cumplió 12 años de edad, E Tune ya componía canciones de rap. De hecho, también hacía sus propias producciones. Cuenta que ahí empezó a descubrirse como músico, pues al año ya había grabado de manera empírica su primera canción.



“A los 12 me dediqué a formarme como musico, descubriendo y estudiando mucho. A los 13 grabé mi primera canción de rap. También produzco y trabajo con el reguetón desde los 19 años”, cuenta este artista que nació en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) hace 28 años, pero que ya se considera un músico del mundo.

Ha forjado su carrera a punta de estudio, disciplina y mucho talento, esto le ha permitido participar en cada uno de sus trabajos tanto en la lírica como en la producción. Incluso, esa lucha por descubrir sonidos musicales, le ha dado la oportunidad de compartir estudio junto a productores colombianos, como Robert Taylor, Saga Whiteblack, Slow Mike, Yera Music, Sunamy, V3nom On The Beat, El Ke Retumba, Dj Twolipan, entre otros.

Si de puesta en escena o presentaciones en vivo se trata, el paisa se refiere de su nuevo performance como Dj-Mc, pues gracias a ese proceso de crecimiento artístico se ha destacado como Dj y cantante, “lo hago con un formato de fiesta y baile, tratando siempre de dejar en el escenario el concepto de ser artista íntegro y polifacético”, agrega.



En su historial musical ya cuenta con el respaldo de haber participado en diferentes eventos como lo son festivales, conciertos y presentaciones privadas junto a grandes exponentes de la industria y el género urbano, pues ha logrado compartir tarima junto a grandes artistas como: Nicky Jam, Tego Calderón, Plan B, Rakim & Ken Y, Ñengo Flow, entre otros.



En ese trabajo por descubrir nuevas líneas musicales, le apostó nuevamente al merengue, un género musical que además de tener mucha sabrosura en sus notas musicales, encaja perfecto con el género urbano.



Así lo quiso plasmar en su nueva producción musical ‘Ella quiere mambo’, que grabó en Bogotá en los Studios de Art&Co. Allí estuvo acompañado con los Ingenieros de Ruido Rosa bajo la producción de So High Inc., V3nom, On The Beat & E Tune, quienes se encargaron de la parte de producción, ingeniería y mezcla; en el Mastering, Jey Jiménez (El Faro Estudio) y en el que además se destaca la presencia de poderosos instrumentos musicales como el saxofón y las trompetas, de Zeynel Díaz y Daniel López.



Este trabajo musical también está acompañado de un video que fue grabado en el barrio Robledo de la ciudad de Medellín y pretende evocar esas fiestas de barrio, llenas de música y colorido, que se destacaban en la década de los noventa.



“La temática la escogí con el fin de transmitir esa fiesta de familia, de alegría. Algo que transmite la canción, que es fresco, nuevo, alegre; por eso, se eligieron los personajes y los protagonistas de este proyecto audiovisual”, cuenta.